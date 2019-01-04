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11:30, 04 января 2019

Российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться Енисей

Сегодня был подписан план-график ее создания к  2028 году, — написал в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ракета-носитель должна будет выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. По расчетам госкорпорации, на ее создание и  строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный уйдет не менее полутора триллиона рублей.

Комментарии

27

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timbuktu 04 января 2019 | 11:34

жители российской провинции опять не в приоритете

danko1 04 января 2019 | 11:37

timbuktu: Денег попилят много, а 2028 г. о ракете этой и не вспомнят.
И за провал некому отвечать будет.

detul 04 января 2019 | 11:50

danko1: Главное, чтобы эти деньги остались в стране, а не растеклись по зарубежным счетам и местам жизни детей наших эффективных менеджеров Чубайса.

arye_11 04 января 2019 | 11:52

danko1:
Ага, "Енисей".
Это как с "Ангарой" и "Арматой".
Красивое имя уже выбрали, а полетит оно или не полетит...
Так с Алегавича спросу за то не будет.
Не справиться с космосом, двинут на культуры.
Номенклатура!!!

tvitov66 04 января 2019 | 11:54

danko1: как не странно, но все достижения расПУтинской России в будущем, а все победы в далёком прошлом. Зато в настоящем застой, повышение налогов, сборов, цен и пенсионного возраста

oblom0101 04 января 2019 | 11:39

timbuktu:

Дай вам денег, вы или пропьёте, или снесёте в МММ или вставите себе в трусы золотые резинки - умища нашей провинции не занимать.

gonduras_in_colima 04 января 2019 | 11:49

oblom0101: // Дай вам денег, вы или пропьёте, или снесёте в МММ или вставите себе в трусы золотые резинки - умища нашей провинции не занимать. //
То ли дело столица - яхты, дворцы, виолончели по ярду за штучку,
войнушки с соседями, гиперпупермультракеты и помощь всяким мадурам.
Вот куда нужно бабки пристраивать, правда же, ватоцефал?
И заметь - это не в будущем времени и не в условном наклонении, как ты здесь пукнул в лужу - это всё давно состоялось в реальности.
Кстати, удило, а что там с ракетой Ангара, которой в этом году четверть столетия исполнится?
И где гарантии, что Енисей не сдохнет так же, как и его незадачливый приток, причём вместе с самой Московией в её нынешнем виде?

oblom0011 04 января 2019 | 12:31

gonduras_in_colima:

Любезный, а что Вы балакаете не на своей говно мове?
Геть вид Москвы, уродец. Лижите у Винницких евреев и не отвлекайтесь, благо Путин продлит Порошка ссыкливым секлюковым холуям ещё на один срок.

mikhail_spb_ 04 января 2019 | 11:36


Лучше назвать её "Виолончель".

(комментарий скрыт)

kirill_zindermann 04 января 2019 | 11:37

А давайте хряка на бочку с порохом посадим , пущай полетает ))

Однажды, Ходжа похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время.
Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:
– И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
– Успокойся жена, – ответил Насреддин. Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир…

cromwel 04 января 2019 | 11:38

а почему сверхтяжелая? Туда что рагузин с провиантом усядется?

cromwel 04 января 2019 | 11:41

Судя по названию дальше Енисея она не полетит. Тем более с тяжелым Рогозиным. Хорошо бы его в один конец отправить...

kirill_zindermann 04 января 2019 | 11:46

cromwel: Можно сразу в Енисее утопить ))

zor 04 января 2019 | 12:04

cromwel: Согласен.Редкая рогозинская ракета долетит до середины Днепра,то биш Енисея....а вот до Вронежа долетит.

wertzuwachs 04 января 2019 | 11:45

В путинской России все достижения всегда анонсируются в будущем: в 2002 трындят про 2008, в 2008 про 2013, в 2013 про 2019, сейчас в 2019 про 2026 и так далее. Короткая же у людей память.

hinaichigo 04 января 2019 | 11:52

В него и свалится.

nikchimzwet886 04 января 2019 | 11:53

Нужно ещё присвоить этой ракете имя кого-нибудь: например "Ракета Енисей имени И.С. Тургенева" или "Ракета Енисей имени "Л.И, Брежнева". Провести конкурс. голосование - все дела... До 2028 года успеем.

evgpekar 04 января 2019 | 11:54

Рогозин жжОт! Какая ракета, какая инфраструктура? "Энергию" не могут воспроизвести, а тут с нуля.... Кто ее (ракету) будет проектировать и строить? Очередные 27 махов....

mamiluk 04 января 2019 | 11:54

Никто никуда не полетит-очередная "шумовая граната"...летит пока к чёрту экономика вместе со страной.

vova6_let 04 января 2019 | 11:55

Лучше бы построили мост "Земля-Луна"-там триллионы можно было бы воровать столетиями ! И путин бы в деньгах утонул, и рогозину бы досталось...

tetriz 04 января 2019 | 11:55

"Отсосей" она будет называться, а не Енисей.
Сори за мой Хранцузский. ^^
Проще писать так: "приблизительная стоимость ракеты - 1500 Воронежей.

vladimirgornitsky 04 января 2019 | 11:55

"За двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!"
А к 28 году и Путин, т Рогозин вряд ли будут оставаться у власти в России, да еще неизвестно, что станет к этому времени с самой Россией.
А тогда поди разбирайся, сколько тонн должна была поднимать ракета "Енисей"!
Но что уйдет не менее полутора триллионов рублей - верю.
И скорее более, чем менее.

alo0000 04 января 2019 | 11:57

Как ракету назовёшь, настолько большими и будут расписывал.

lager23 04 января 2019 | 11:58

По всей видимости, пенсии скоро вообще отменят.

ura_123 04 января 2019 | 12:05

Поздно ребятки,китайцы уже на луне участки делят))))

urakirov 04 января 2019 | 12:06

Ангара - выпускается серийно, лунная база - построена ещё в 2015-м, пора переходить к очередным этап освоения - Енисеям, Иртышам. И если что, подпиндосники, рек у нас много!

yakutt86 04 января 2019 | 12:18

Не суть, как эту ракету назвали, приятнее всего, что у заокеанских партнеров такой нет и не предвидится, ибо они технически отсталые, и их астронавты еще долго будут летать на российских "керосинках", ибо на что-то большее у этой супердержавы просто мозгов не-ту.

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