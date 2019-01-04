Российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться Енисей

Сегодня был подписан план-график ее создания к 2028 году, — написал в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ракета-носитель должна будет выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. По расчетам госкорпорации, на ее создание и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный уйдет не менее полутора триллиона рублей.