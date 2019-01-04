Российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться Енисей
Сегодня был подписан план-график ее создания к 2028 году, — написал в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ракета-носитель должна будет выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. По расчетам госкорпорации, на ее создание и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный уйдет не менее полутора триллиона рублей.
Комментарии27
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timbuktu 04 января 2019 | 11:34
жители российской провинции опять не в приоритете
danko1 04 января 2019 | 11:37
timbuktu: Денег попилят много, а 2028 г. о ракете этой и не вспомнят.
И за провал некому отвечать будет.
detul 04 января 2019 | 11:50
danko1: Главное, чтобы эти деньги остались в стране, а не растеклись по зарубежным счетам и местам жизни детей наших эффективных менеджеров Чубайса.
arye_11 04 января 2019 | 11:52
danko1:
Ага, "Енисей".
Это как с "Ангарой" и "Арматой".
Красивое имя уже выбрали, а полетит оно или не полетит...
Так с Алегавича спросу за то не будет.
Не справиться с космосом, двинут на культуры.
Номенклатура!!!
tvitov66 04 января 2019 | 11:54
danko1: как не странно, но все достижения расПУтинской России в будущем, а все победы в далёком прошлом. Зато в настоящем застой, повышение налогов, сборов, цен и пенсионного возраста
oblom0101 04 января 2019 | 11:39
timbuktu:
Дай вам денег, вы или пропьёте, или снесёте в МММ или вставите себе в трусы золотые резинки - умища нашей провинции не занимать.
gonduras_in_colima 04 января 2019 | 11:49
oblom0101: // Дай вам денег, вы или пропьёте, или снесёте в МММ или вставите себе в трусы золотые резинки - умища нашей провинции не занимать. //
То ли дело столица - яхты, дворцы, виолончели по ярду за штучку,
войнушки с соседями, гиперпупермультракеты и помощь всяким мадурам.
Вот куда нужно бабки пристраивать, правда же, ватоцефал?
И заметь - это не в будущем времени и не в условном наклонении, как ты здесь пукнул в лужу - это всё давно состоялось в реальности.
Кстати, удило, а что там с ракетой Ангара, которой в этом году четверть столетия исполнится?
И где гарантии, что Енисей не сдохнет так же, как и его незадачливый приток, причём вместе с самой Московией в её нынешнем виде?
oblom0011 04 января 2019 | 12:31
gonduras_in_colima:
Любезный, а что Вы балакаете не на своей говно мове?
Геть вид Москвы, уродец. Лижите у Винницких евреев и не отвлекайтесь, благо Путин продлит Порошка ссыкливым секлюковым холуям ещё на один срок.
mikhail_spb_ 04 января 2019 | 11:36
Лучше назвать её "Виолончель".
kirill_zindermann 04 января 2019 | 11:37
А давайте хряка на бочку с порохом посадим , пущай полетает ))
Однажды, Ходжа похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время.
Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:
– И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
– Успокойся жена, – ответил Насреддин. Я оговорил себе двадцать лет сроку. За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир…
cromwel 04 января 2019 | 11:38
а почему сверхтяжелая? Туда что рагузин с провиантом усядется?
cromwel 04 января 2019 | 11:41
Судя по названию дальше Енисея она не полетит. Тем более с тяжелым Рогозиным. Хорошо бы его в один конец отправить...
kirill_zindermann 04 января 2019 | 11:46
cromwel: Можно сразу в Енисее утопить ))
zor 04 января 2019 | 12:04
cromwel: Согласен.Редкая рогозинская ракета долетит до середины Днепра,то биш Енисея....а вот до Вронежа долетит.
wertzuwachs 04 января 2019 | 11:45
В путинской России все достижения всегда анонсируются в будущем: в 2002 трындят про 2008, в 2008 про 2013, в 2013 про 2019, сейчас в 2019 про 2026 и так далее. Короткая же у людей память.
hinaichigo 04 января 2019 | 11:52
В него и свалится.
nikchimzwet886 04 января 2019 | 11:53
Нужно ещё присвоить этой ракете имя кого-нибудь: например "Ракета Енисей имени И.С. Тургенева" или "Ракета Енисей имени "Л.И, Брежнева". Провести конкурс. голосование - все дела... До 2028 года успеем.
evgpekar 04 января 2019 | 11:54
Рогозин жжОт! Какая ракета, какая инфраструктура? "Энергию" не могут воспроизвести, а тут с нуля.... Кто ее (ракету) будет проектировать и строить? Очередные 27 махов....
mamiluk 04 января 2019 | 11:54
Никто никуда не полетит-очередная "шумовая граната"...летит пока к чёрту экономика вместе со страной.
vova6_let 04 января 2019 | 11:55
Лучше бы построили мост "Земля-Луна"-там триллионы можно было бы воровать столетиями ! И путин бы в деньгах утонул, и рогозину бы досталось...
tetriz 04 января 2019 | 11:55
"Отсосей" она будет называться, а не Енисей.
Сори за мой Хранцузский. ^^
Проще писать так: "приблизительная стоимость ракеты - 1500 Воронежей.
vladimirgornitsky 04 января 2019 | 11:55
"За двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!"
А к 28 году и Путин, т Рогозин вряд ли будут оставаться у власти в России, да еще неизвестно, что станет к этому времени с самой Россией.
А тогда поди разбирайся, сколько тонн должна была поднимать ракета "Енисей"!
Но что уйдет не менее полутора триллионов рублей - верю.
И скорее более, чем менее.
alo0000 04 января 2019 | 11:57
Как ракету назовёшь, настолько большими и будут расписывал.
lager23 04 января 2019 | 11:58
По всей видимости, пенсии скоро вообще отменят.
ura_123 04 января 2019 | 12:05
Поздно ребятки,китайцы уже на луне участки делят))))
urakirov 04 января 2019 | 12:06
Ангара - выпускается серийно, лунная база - построена ещё в 2015-м, пора переходить к очередным этап освоения - Енисеям, Иртышам. И если что, подпиндосники, рек у нас много!
yakutt86 04 января 2019 | 12:18
Не суть, как эту ракету назвали, приятнее всего, что у заокеанских партнеров такой нет и не предвидится, ибо они технически отсталые, и их астронавты еще долго будут летать на российских "керосинках", ибо на что-то большее у этой супердержавы просто мозгов не-ту.