Сразу несколько российских ведомств уже в этом году переедут в деловой центр «Москва-Сити»
Это коснется центральных аппаратов Минкомсвязи, Минпромторга, Министерства экономического развития, Ростуризма и Росимущества.
Кабинет министров уже согласовал соответствующий вопрос, — сообщили сегодня в пресс-службе правительства России.
Ранее сообщалось, что переезд планировали до конца 2018 года. Об этом, в частности, писал журнал Форбс. Критики такого решения считают неочевидным предлог для размещения нескольких ведомств в одном здании — речь идет о повышении эффективности и совершенствовании работы федеральных органов власти.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alo0000 04 января 2019 | 12:05
Эх! Эти бы средства да в мирных целях! А я то смотрю - узе четвёртый день года, а правительство ещё ничего не отчибучило!
tv_victim 04 января 2019 | 12:06
То есть содержать этот паразитарий станет еще дороже, не так ли? Интересно, в каких еще странах есть такие структуры, как министерство туризма, министерство промышленности и торговли, министерство связи, спорта, развития? Думаю в тех странах, где РЕАЛЬНО есть спорт, промышленность и развитие ничего подобногог нет и не может быть!
ansata 04 января 2019 | 12:14
Дорогое удовольствие однако.