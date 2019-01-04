Сразу несколько российских ведомств уже в этом году переедут в деловой центр «Москва-Сити»

Это коснется центральных аппаратов Минкомсвязи, Минпромторга, Министерства экономического развития, Ростуризма и Росимущества.



Кабинет министров уже согласовал соответствующий вопрос, — сообщили сегодня в пресс-службе правительства России.



Ранее сообщалось, что переезд планировали до конца 2018 года. Об этом, в частности, писал журнал Форбс. Критики такого решения считают неочевидным предлог для размещения нескольких ведомств в одном здании — речь идет о повышении эффективности и совершенствовании работы федеральных органов власти.