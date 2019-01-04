Взрыв прогремел возле отделения правой партии «Альтернатива для Германии» в городе Дёбель на востоке страны. В результате серьезные повреждения получило здание офиса, соседние дома и несколько припаркованных автомобилей, — пишет таблоид Бильд.

В полиции говорят, что отрабатывают версию о политической подоплеке этого нападения. Никто в результате происшествия ранен не был.