Взрыв прогремел возле отделения правой партии «Альтернатива для Германии» в городе Дёбель на востоке страны
Взрыв прогремел возле отделения правой партии «Альтернатива для Германии» в городе Дёбель на востоке страны. В результате серьезные повреждения получило здание офиса, соседние дома и несколько припаркованных автомобилей, — пишет таблоид Бильд.
В полиции говорят, что отрабатывают версию о политической подоплеке этого нападения. Никто в результате происшествия ранен не был.
Комментарии3
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timwlad95 04 января 2019 | 11:53
Европейские Евреи пытаются хоть кому то навязать политику реваншизма ,так как экономика Евросоюза не справляется с обилием еврейских партий,общественных организаций и общественных институтов , судебных и парламентских офисов ,а так же множество социальных халяв по выплатам евреям и содержанием пенсионеров.
И при этом сокращается экспорт по причине не желания развивать экономические связи и кооперацию с другими странами чтобы конкуренты в других странах начали развиваться .В Германии как и в Израиле на законодательном уровне принят закон о превосходстве немецкой и еврейской расы над другими и потому и внешнею политику и экономическое сотрудничество немцы и евреи развивают на основе порабощения якобы неполноценных .
В общем евреи с немцами пытаются воссоздать опять основы третьего рейха в Европе.
Так что евреи обострили противостояние межрелигиозных и рассовываемых отношений.И теперь в Евросоюзе живут так же как в Израиле.Не Израиль стал жить как в Евросоюз,но Евросоюз как в Израиле.Украина тому доказательство.
Ну и попытка немцев и евреев развивать отношения на основе сионизма,то есть туризма,это коррупционная составляющая которая добила Украину и туже Киргизию.
Так что в Германии растёт противостояние разных этнических и религиозных диаспор именно потому,что немцы и евреи эту борьбу начали чтобы установить диктатуру третьего рейха.
Потому и эти претензии от Германии к России с репарациях.
И потому и был высер о якобы "замученных немецких пленных" в плену на территории России.
Евреи в России стараются нагадить стране которая их приняла.
Ох и крысы эти евреи.Так что надобно решать еврейский вопрос ,или евреи порешат всех чтобы банально нажиться на мародёрстве и грабежах.
ly4_sveta 04 января 2019 | 12:00
«Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины...» ???
echo_shar 04 января 2019 | 12:38
Террористы знают, кто им может помешать иметь Европу во все щели! )))))