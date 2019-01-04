Власти США уже начали вывод своих военнослужащих из Сирии. Это подтвердил в интервью телеканалу Нюзмэкс американский госсекретарь Майкл Помпео. Сроки вывода он называть отказался. В то же время Помпео подчеркнул, что Вашингтон приложит максимум усилий для обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о планах вывести американские подразделения из Сирии. По данным газеты Нью-Йорк Таймс, глава белого дома согласился предоставить 4 месяца на эту процедуру.