Власти США уже начали вывод своих военнослужащих из Сирии
Власти США уже начали вывод своих военнослужащих из Сирии. Это подтвердил в интервью телеканалу Нюзмэкс американский госсекретарь Майкл Помпео. Сроки вывода он называть отказался. В то же время Помпео подчеркнул, что Вашингтон приложит максимум усилий для обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о планах вывести американские подразделения из Сирии. По данным газеты Нью-Йорк Таймс, глава белого дома согласился предоставить 4 месяца на эту процедуру.
Комментарии5
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olegleon 04 января 2019 | 11:41
может быть когда-то власти США расскажут на основании каких международных законов они оказались в Сирии
raffal 04 января 2019 | 12:01
olegleon:
А на основании каких законов там Россия? Приглашение от "легитимной" хунты? Настоящей хунты, а не мифической, как именует Москва власть в Киеве.
А на каком основании была оккупированы части Украины, Грузии и Молдовы? На каком основании страной правит, реально пятый раз подряд, один гопник? А на каком основании Россия вообще чихать хотела на ВСЕ свои договорные обязательства, испражняясь в словоблудии?
Американцы ходят оттуда, а какого рожна там забыла, тонущая во внутренних проблемах Россия? Спасать фашистский режим упыря Асада?
haldey 04 января 2019 | 12:34
raffal: А не этот ли д-л меня упрекал в количестве накиданного дерьма на вентилятор)))
Нагородил))) Уж кто и оккупировал Украину, так это англосаксы, хто там в правительстве...
А тех, кто не захотел жить под оккупацией СШей, вы причисляете к оккупации Россией?
Не было в Сирии России, были только СШы всякие, там была благодать? ИГИЛ резвился - это вершина демократии?
Посмотрите внимательно, как ведут себ российские военнослужащие в Сирии, свободно находится в толпе в окружении сирийцев, и как ведут себя СШашные военные в ираке, афганистане, расстреливая на подходе любого местного))) Так кто оккупант? Тютя матютя))) Вынь из головы вату и подумай, иногда полезно)))
alis_kirs 04 января 2019 | 11:52
===Власти США уже начали вывод своих военнослужащих из Сирии.===
А что им ещё остаётся? Обделались они в Сирии по полной и теперь драпают! Всё правильно...
haldey 04 января 2019 | 12:36
alis_kirs: Это только начало))) Сдрыснут отовсюду)))