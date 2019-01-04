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11:30, 04 января 2019

Рубль растет сегодня на торгах на Московской бирже

Рубль растет сегодня на торгах на Московской бирже. Доллар опустился в начале сессии до  68 рублей и  46 копеек. Евро — до  78,07.

Комментарии

16

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vasya_von_smetankin 04 января 2019 | 11:36

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».
(с) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, 17 ноября 1935 года, выступление на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.

parasuk_ 04 января 2019 | 11:38

Еще вчера местные либерашки изображали из себя брокеров и валютчиков, а сегодня засунули язык в жопу.

kottigr1 04 января 2019 | 11:47

parasuk_: Как там "рубль по 30-ть" поживает ?

ykra_dupa 04 января 2019 | 11:52

kottigr1: Так же как и украинский Крым !)

sim 04 января 2019 | 12:16

ykra_dupa: Не цы, лахта. Крым всяко вернется в Украину. Даже если для этого развалится Великая Энергетическая Дзержава ))

parasuk_ 04 января 2019 | 11:54

kottigr1: Лучше чем гривна по 8 :) Ну и понятно, что лучше чем либерашка, которая еще вчера хоронила рубль.

kottigr1 04 января 2019 | 12:00

parasuk_: Какой прок россиянам от гривны !?

parasuk_ 04 января 2019 | 12:11

kottigr1: посчитайте кросс-курсы и подумайте как умный россиянин может деньги на глупых потомках протоукров заработать :)

kottigr1 04 января 2019 | 12:19

parasuk_: Динамика курса Украинской гривни (UAH) к Российскому рублю (RUR) 10 UAH:
31.12.2013 - 39.7199
30.12.18 - 25.1435

За 5 лет "навар" как от варки яиц...

parasuk_ 04 января 2019 | 12:34

kottigr1: Вы за деревьями не видите леса. Потому что вы узколобый дилетант :)

wertzuwachs 04 января 2019 | 11:40

Доллар уже 68, евро 78, но рубль все равно „растет“.

ura_123 04 января 2019 | 12:01

wertzuwachs: Отрицательный рост-тоже рост! Только отрицательный)))

unprejudiced 04 января 2019 | 11:43

Начало года стало непростым для американских фондовых рынков — индексы Dow Jones и S&P 500 показали худший почти за два десятилетия старт. Значительное влияние на падение индексов оказало резкое снижение цены на акции Apple.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones упали после того, как компания Apple объявила о пересмотре прогноза по выручке, свидетельствуют биржевые данные. Индекс S&P 500, основанный на капитализации 500 крупных акционерных компаний США, снизился на 2,48%, индекс Dow Jones (30 крупнейших компаний из США) — на 2,83%, индекс Nasdaq — на 3,04%.

Как отмечает MarketWatch, для S&P 500 и Dow Jones начало 2019 года стало худшим с 2000 года, а для индекса биржи Nasdaq, — с 2005 года.

Накануне, 2 января, компания Apple впервые почти за два десятилетия объявила о пересмотре в меньшую сторону прогноза по выручке: из-за падения продаж в Китае и на других развивающихся рынках, глобального замедления экономики и торговых войн.

После публикации открытого письма главы компании инвесторам цены на акции Apple уменьшилась рекордными темпами, упав на минимуме до результатов июля 2017 года (до $142,2). По капитализации Apple опустилась с первого на четвертое место, уступив Microsoft, Amazon и Alphabet.

Упали в цене и акции компаний-поставщиков Apple — южнокорейской SK Hynix, специализирующейся на производстве оперативной памяти, подешевели на 4,79%, гонконгской AAC Technologies Holdings Inc — на 5,41%. Несколько меньше упали бумаги тайваньского производителя полупроводников Taiwan Styrene Monomer Corp, и у производителя электроники Hon Hai Precision Industry (Foxconn) — в диапазоне 1,5% — на 1,7%.

lager23 04 января 2019 | 11:50

unprejudiced: да,да...хорошая политинформация!Для ещё большей кремлеботской убедительности необходимо дополнить, что скоро экономика РФ рухнет в путенский «прорыв», как телега в прорубь...

punyoshohlai 04 января 2019 | 12:33

unprejudiced:
А как себя чувствуют российские производители электроники? В каком они месте?
Просвети

alo0000 04 января 2019 | 12:02

Прямо Шварцнеггер какой-то! Все восстаёт и восстаёт «из пепла».

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