Следствие наложило арест на имущество авиакомпании ВИМ-Авиа – ранее она была признана банкротом

Общая сумма арестованных активов составляет не менее полутора миллиардов рублей, — рассказали представители Следственного комитета агентству ТАСС. Средства пойдут на выплату долгов сотрудникам перевозчика. На сегодняшний день задолженность по зарплате составляет менее 370 миллионов рублей.

Авиакомпания прекратила полеты больше года назад. Незадолго до этого начались задержки рейсов ВИМ-Авиа из российских и зарубежных аэропортов.