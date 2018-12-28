Премьер-министр Японии пообещал поставить точку в вопросе южных Курильских островов

Синдзо Абе сказал, что переговоры по мирному договору с Россией продвинутся уже в этом месяце.

Скорее всего политик действительно намерен это сделать, — сказал «Эху» корреспондент ТАСС в Японии. Для главы государства этот вопрос стал своего рода личной миссией, — считает Василий Головнин.

Василий Головнин добавил, что согласно опросам более 60-ти % японцев не верят в возможность компромисса с Россией по этому вопросу.