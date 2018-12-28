Серия одиночных пикетов в защиту зеленых насаждений пройдет сегодня в центре Санкт-Петербурга
Активисты вынуждены выходить даже в праздничный день, поскольку сейчас под угрозой уничтожения большое количество парков, — сказал в эфире «Эха» руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.
Красимир Врански также рассказал, что в ряде районов, где сейчас застраивают парки, и так нехватка зеленых территорий даже по городским нормативам.
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