Серия одиночных пикетов в защиту зеленых насаждений пройдет сегодня в центре Санкт-Петербурга

Активисты вынуждены выходить даже в праздничный день, поскольку сейчас под угрозой уничтожения большое количество парков, — сказал в эфире «Эха» руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Красимир Врански также рассказал, что в ряде районов, где сейчас застраивают парки, и так нехватка зеленых территорий даже по городским нормативам.