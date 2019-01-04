Рубль растет сегодня на торгах на Московской бирже
Рубль растет сегодня на торгах на Московской бирже. Доллар опустился в начале сессии до 68 рублей и 46 копеек.
Евро — до 78,07.
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Рубль растет сегодня на торгах на Московской бирже. Доллар опустился в начале сессии до 68 рублей и 46 копеек.
Евро — до 78,07.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии2
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vilingrad 04 января 2019 | 11:07
Заживем!
haldey 04 января 2019 | 11:09
Так он и вчера рос, но эхо весь день писало о падении рубля))) Что так, не срослось, не получилось создать ажиотаж? Панику хотели? Вы работаете целенаправленно против России? Тем вам грустнее с каждым годом, что Россия возрождается))) Вас корежит? Хорошо то как)))