Арестованный в Москве гражданин США 15 лет не посещал Россию по работе

С таким заявлением выступили в компании, с которой сотрудничал Пол Уилан.

Пол Уилан работал в компании Kelly Services с 2001 до 2016 года. Все его передвижения отслеживались, в том числе во время отпуска для прохождения военной службы. Но визитов в Россию отмечено не было. О таких поездках ранее говорил брат арестованного американца. В то же время выяснилось, что Пол Уилан является также гражданином Великобритании. Как пишет газета Times, британские дипломаты подали запрос о консульском доступе к задержанному в России гражданину своей страны после того, как получили просьбу об оказании помощи.