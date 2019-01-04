Мария Шарапова досрочно завершила свое выступление на турнире Женской теннисной ассоциации в Китае
Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила свое выступление на турнире Женской теннисной ассоциации в Китае. В четвертьфинальном матче против белорусской спортсменки Арины Соболенко, россиянка остановила игру во втором сете из-за медицинской травмы, — передает агентство ТАСС.
Победителем встречи была объявлена белорусская теннисистка.
Комментарии1
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jetsam 04 января 2019 | 10:57
@ Победителем встречи была объявлена белорусская теннисистка. @
какой-то мелкий укольчик. типа не вымнрала, а признали...
совсем забыли сообщить, что Соболенко выиграла первый сет и вела во втором 4:2 (два очка до победы)...
и тут "Победителем...была объявлена"...
ну да. мельдониевая прынцесса прям уже выиграла матч... но объявили....
конечно, свое не пахнет.