Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила свое выступление на турнире Женской теннисной ассоциации в Китае. В четвертьфинальном матче против белорусской спортсменки Арины Соболенко, россиянка остановила игру во втором сете из-за медицинской травмы, — передает агентство ТАСС.

Победителем встречи была объявлена белорусская теннисистка.