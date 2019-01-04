Премьер-министр Японии рассчитывает на продвижение в вопросе о мирном договоре с Россией в ходе встреч в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на продвижение в вопросе о мирном договоре с Россией в ходе встреч в Москве в этом месяце. Камнем преткновения для этого остается вопрос о Южных Курилах. На протяжении 70 лет не наблюдается каких-либо серьезных подвижек, — отметил Абэ. В то же время, по его словам, последние два года Москва и Токио как никогда сотрудничали в вопросе об островах, а также в экономической сфере.

Ранее японский премьер говорил, что в случае передачи Южных Курил российские граждане, которые сейчас живут там, могут остаться. В Москве ранее подчеркивали, что не собираются идти на территориальные уступки Японии.