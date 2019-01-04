Премьер-министр Японии рассчитывает на продвижение в вопросе о мирном договоре с Россией в ходе встреч в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на продвижение в вопросе о мирном договоре с Россией в ходе встреч в Москве в этом месяце. Камнем преткновения для этого остается вопрос о Южных Курилах. На протяжении 70 лет не наблюдается каких-либо серьезных подвижек, — отметил Абэ. В то же время, по его словам, последние два года Москва и Токио как никогда сотрудничали в вопросе об островах, а также в экономической сфере.
Ранее японский премьер говорил, что в случае передачи Южных Курил российские граждане, которые сейчас живут там, могут остаться. В Москве ранее подчеркивали, что не собираются идти на территориальные уступки Японии.
Комментарии5
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yralez 04 января 2019 | 10:38
А уж как жители Курил рассчитывают !
skuller 04 января 2019 | 10:43
yralez: Да ночами не спят, ждут, когда станут людьми третьего сорта.
alo0000 04 января 2019 | 10:44
Два «друга» Синдзо и Синь дзинь. Так зажмут в объятьях на востоке, что на западе пукнуть Украиной и Белоруссией придётся.
nikchimzwet886 04 января 2019 | 10:48
Что тут рассчитывать? Вы санкции объявите как все нормальные люди.
cromwel 04 января 2019 | 10:50
узкоглазым верить нельзя. Они всё равно обманут. Никакие санкции они отменить не в силах. Только жители курил могут себя тешить мечтами. И то рабами станут у Японцев.