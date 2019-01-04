Американские сенаторы пригрозили не впустить в США главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина
Американские сенаторы пригрозили не впустить в США главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина – он находится в списке санкций, однако был приглашен руководством NASA. Сенатор-демократ Джинн Шахин пообещал заблокировать это приглашение. Он обвинили Рогозина в антиамериканских и расистских высказываниях.
Кроме того, Шахин считает, что дополнительным основанием для отказа от приглашения должно стать задержание в Москве по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Его поддержал республиканец Тед Круз, который возглавляет подкомитет по космосу, — передает Радио Свобода.
Комментарии24
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matsuvi 04 января 2019 | 10:36
Арестуйте лучше Рогозина.
grs_alx_112018 04 января 2019 | 10:44
matsuvi: Вот еще - придется эту тушу кормить, поить да выводить на прогулки. И потом использование животных на представлениях в США не приветствуется, а на мини-пига этот хряк не тянет. Пусть дома сиди, мультяшки смотрит
dataan 04 января 2019 | 10:45
А вот очередная новость из пиндосни: "Отставной полковник Сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американского воинского контингента из Сирии является "хитрым шагом Вашингтона"
:))))))))))))))))))))))))))) Даже в проигрыше пиндосы себя оправдывают:))))))))))))))
Ну как тут не вспомнить старый анекдот:
Два мужика встретились
- Откуда у тебя синяк под глазом ?
- Да вчера вечером, в переулке, мужик какой-то пендаль хотел дать, но я сумел
увернулся...
:))))))))))))))))))))))))
ostapba 04 января 2019 | 10:51
dataan: два мужика???а кто из них еврей?
Угадаешь из трех попыток даже??
scimitar 04 января 2019 | 11:01
matsuvi: Нечего ему делать в NASA, он так же глубоко разбирается в астронавтике, как жирная свинья (которой он, в сущности, и является) в апельсинах. Дайте ему лучше лохань с объедками, будет жрать с похрюкиванием и блаженствовать.
sergeev67 04 января 2019 | 10:41
А то впустят, сунут в руки флешку, якобы с фотографиями обратной стороны Луны. А потом объявят, что это чертежи секретной ракеты и арестуют за шпионаж.
Нужно держать ухо востро. Не поддаваться на провокации.
oblom0101 04 января 2019 | 10:45
sergeev67:
Забавно наблюдать, как вы - престарелые "эховские" подпендосские шлюхи давите из всех свои х щелей дерьмецо чтобы оправдать шпиона и вылизать своим хозяевам до самых до какашек...
pusto1 04 января 2019 | 10:47
oblom0101: что вы всё шлюхи, да шлюхи. Вы наверное престарелый бот. :)
oblom0101 04 января 2019 | 10:50
pusto1: что вы всё бот, да бот. Вы наверное престарелая шлюха. :)
unprejudiced 04 января 2019 | 10:42
Пендосия снова показала свою античеловеческую сущность и доказала в очередной раз что она ось зла, мордор 21 века.
ostapba 04 января 2019 | 10:46
unprejudiced: юрыст!! Да ты похоже перешел от Пригожина к Косачеву!!!
Его лозунгами теперь шпаришь как по писаному Захаровой даже!!
oblom0101 04 января 2019 | 10:55
ostapba:
Не скулите, шлюшка бандеровская, не жмитесь к Русскому Миру - терпите покращения молча или под вмершую щеню...
zztop1960 04 января 2019 | 11:06
unprejudiced: До этого Рогозину Румыния с Молдовой пендаля дали , пришлось ему самолёт разворачивать и лететь обратно несолоно хлебавши
ostapba 04 января 2019 | 10:43
А как хотелось Рогозину купить к 8-му марта комплект нижнего белья жене.
Импортных и санкционных..
Снова облом.
Придется ей ждать следующего приглашения в изделиях рязанской канатно-веровочной фабрики..
detul 04 января 2019 | 10:51
ostapba: Поскольку все нижнее белье, что продают в США, шьют в Пакистане, Индии и Китае, то проблем с его покупкой у Рогозина быть не может. Кроме того, Рязанская канатно-веревочная фабрика уже давно работает по китайским лекалам, так что и с бельем этой фабрики все в порядке.
ostapba 04 января 2019 | 10:55
detul: в Брайтоне Рогозину могут накостылять..где пакистанским торгуют по доступной цене..
А больше ему и некуда. Везде ему припомнят Флориду.
С планами Путина даже..
detul 04 января 2019 | 11:01
ostapba: С чего Вы полагаете, что Рогозину чужды простые пути ?? Просто слетать в Пакистан, там нет ни Брайтона, ни Флориды, а вот к ракетам пакистанцы относятся с большим интересом.
vilingrad 04 января 2019 | 10:44
Вовка! Не выпускай пузана! Останется там...отправь его к молдаванам- они из этой туши на половину Молдовы понаделают мититеев:)
samkos 04 января 2019 | 10:47
А он тогда через окно
condor00 04 января 2019 | 11:02
samkos: А Рогозина надо обязательно впустить! Хотя бы с целью познания им вкуса собственного яда, который внутри него богато находится. А это возможно после увиденных достижений, достигнутых в США.
condor00 04 января 2019 | 10:47
Испугались, видно, после его сомнений: а были ли они на Луне? И вдруг тов. Рогозин к тому же не аттестует их всю нынешнюю космическую программу?
detul 04 января 2019 | 10:54
Пока США показывают свои хотелки, Китай колонизирует Луну. Дело кончится тем, что и россияне и американцы смогут летать на Луну только получив визу в китайских посольствах.
vova6_let 04 января 2019 | 11:04
Лучше бы они рогозина в Россию не пускали.
greeg1 04 января 2019 | 11:07
Смачная харкотина в жирное лицо Роскосмоса. Ну и правильно. Чему может научить комсомолец-журналист специалистов НАСА? Собак топить?