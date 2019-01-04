Z Архив новостей новости
5 24 6 1774
10:29, 04 января 2019

Американские сенаторы пригрозили не впустить в США главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Американские сенаторы пригрозили не впустить в США главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина – он находится в  списке санкций, однако был приглашен руководством NASA. Сенатор-демократ Джинн Шахин пообещал заблокировать это приглашение. Он обвинили Рогозина в антиамериканских и расистских высказываниях.

Кроме того, Шахин считает, что дополнительным основанием для отказа от приглашения должно стать задержание в Москве по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Его поддержал республиканец Тед Круз, который возглавляет подкомитет по космосу, — передает Радио Свобода.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

matsuvi 04 января 2019 | 10:36

Арестуйте лучше Рогозина.

grs_alx_112018 04 января 2019 | 10:44

matsuvi: Вот еще - придется эту тушу кормить, поить да выводить на прогулки. И потом использование животных на представлениях в США не приветствуется, а на мини-пига этот хряк не тянет. Пусть дома сиди, мультяшки смотрит

dataan 04 января 2019 | 10:45

А вот очередная новость из пиндосни: "Отставной полковник Сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что вывод американского воинского контингента из Сирии является "хитрым шагом Вашингтона"
:))))))))))))))))))))))))))) Даже в проигрыше пиндосы себя оправдывают:))))))))))))))
Ну как тут не вспомнить старый анекдот:
Два мужика встретились
- Откуда у тебя синяк под глазом ?
- Да вчера вечером, в переулке, мужик какой-то пендаль хотел дать, но я сумел
увернулся...
:))))))))))))))))))))))))

ostapba 04 января 2019 | 10:51

dataan: два мужика???а кто из них еврей?
Угадаешь из трех попыток даже??

scimitar 04 января 2019 | 11:01

matsuvi: Нечего ему делать в NASA, он так же глубоко разбирается в астронавтике, как жирная свинья (которой он, в сущности, и является) в апельсинах. Дайте ему лучше лохань с объедками, будет жрать с похрюкиванием и блаженствовать.

(комментарий скрыт)

sergeev67 04 января 2019 | 10:41

А то впустят, сунут в руки флешку, якобы с фотографиями обратной стороны Луны. А потом объявят, что это чертежи секретной ракеты и арестуют за шпионаж.
Нужно держать ухо востро. Не поддаваться на провокации.

oblom0101 04 января 2019 | 10:45

sergeev67:

Забавно наблюдать, как вы - престарелые "эховские" подпендосские шлюхи давите из всех свои х щелей дерьмецо чтобы оправдать шпиона и вылизать своим хозяевам до самых до какашек...

pusto1 04 января 2019 | 10:47

oblom0101: что вы всё шлюхи, да шлюхи. Вы наверное престарелый бот. :)

oblom0101 04 января 2019 | 10:50

pusto1: что вы всё бот, да бот. Вы наверное престарелая шлюха. :)

unprejudiced 04 января 2019 | 10:42

Пендосия снова показала свою античеловеческую сущность и доказала в очередной раз что она ось зла, мордор 21 века.

ostapba 04 января 2019 | 10:46

unprejudiced: юрыст!! Да ты похоже перешел от Пригожина к Косачеву!!!
Его лозунгами теперь шпаришь как по писаному Захаровой даже!!

oblom0101 04 января 2019 | 10:55

ostapba:

Не скулите, шлюшка бандеровская, не жмитесь к Русскому Миру - терпите покращения молча или под вмершую щеню...

zztop1960 04 января 2019 | 11:06

unprejudiced: До этого Рогозину Румыния с Молдовой пендаля дали , пришлось ему самолёт разворачивать и лететь обратно несолоно хлебавши

(комментарий скрыт)

ostapba 04 января 2019 | 10:43

А как хотелось Рогозину купить к 8-му марта комплект нижнего белья жене.
Импортных и санкционных..
Снова облом.
Придется ей ждать следующего приглашения в изделиях рязанской канатно-веровочной фабрики..

detul 04 января 2019 | 10:51

ostapba: Поскольку все нижнее белье, что продают в США, шьют в Пакистане, Индии и Китае, то проблем с его покупкой у Рогозина быть не может. Кроме того, Рязанская канатно-веревочная фабрика уже давно работает по китайским лекалам, так что и с бельем этой фабрики все в порядке.

ostapba 04 января 2019 | 10:55

detul: в Брайтоне Рогозину могут накостылять..где пакистанским торгуют по доступной цене..
А больше ему и некуда. Везде ему припомнят Флориду.
С планами Путина даже..

detul 04 января 2019 | 11:01

ostapba: С чего Вы полагаете, что Рогозину чужды простые пути ?? Просто слетать в Пакистан, там нет ни Брайтона, ни Флориды, а вот к ракетам пакистанцы относятся с большим интересом.

(комментарий скрыт)

vilingrad 04 января 2019 | 10:44

Вовка! Не выпускай пузана! Останется там...отправь его к молдаванам- они из этой туши на половину Молдовы понаделают мититеев:)

samkos 04 января 2019 | 10:47

А он тогда через окно

condor00 04 января 2019 | 11:02

samkos: А Рогозина надо обязательно впустить! Хотя бы с целью познания им вкуса собственного яда, который внутри него богато находится. А это возможно после увиденных достижений, достигнутых в США.

condor00 04 января 2019 | 10:47

Испугались, видно, после его сомнений: а были ли они на Луне? И вдруг тов. Рогозин к тому же не аттестует их всю нынешнюю космическую программу?

detul 04 января 2019 | 10:54

Пока США показывают свои хотелки, Китай колонизирует Луну. Дело кончится тем, что и россияне и американцы смогут летать на Луну только получив визу в китайских посольствах.

vova6_let 04 января 2019 | 11:04

Лучше бы они рогозина в Россию не пускали.

greeg1 04 января 2019 | 11:07

Смачная харкотина в жирное лицо Роскосмоса. Ну и правильно. Чему может научить комсомолец-журналист специалистов НАСА? Собак топить?

Самое обсуждаемое

Блоги

«Считаете, государство должно всех содержать?» Спустя три дня после скандала в твиттере министра соцразвития Самарской области опубликованы извинения…

5 227 6 53197 28.12
Kчиновники, семья, самара, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 128 6 12179 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3029555

5 50 6 5324 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 149 6 17423 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 250 6 29379 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Персонально ваш

Александр Горный гость: Александр Горный крымский блогер

Некоторые называют аннексией, некоторые называют возвращением домой. Я считаю, что это возвращение домой…

5 70 6 15989 28.12
#слушать 41:56 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Kкрым, общество, украина, видео, передачи, сетевизор
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22469 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 110 6 13709 03.01
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 50 6 6304 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 102 6 12989 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 85 6 14211 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9721 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 186 6 32096 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8276 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

+ В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби…

5 36 6 12904 28.12
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, видео, события
Блоги

Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок…

5 89 6 18460 03.01
Kкосмос, луна, фото, события

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 83 6 244838
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 137 6 112964 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 43 6 9312 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 231 6 274259 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 339 6 108410 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7526838
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3842206

Сегодня в эфире