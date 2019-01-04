Американские сенаторы пригрозили не впустить в США главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина – он находится в списке санкций, однако был приглашен руководством NASA. Сенатор-демократ Джинн Шахин пообещал заблокировать это приглашение. Он обвинили Рогозина в антиамериканских и расистских высказываниях.

Кроме того, Шахин считает, что дополнительным основанием для отказа от приглашения должно стать задержание в Москве по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Его поддержал республиканец Тед Круз, который возглавляет подкомитет по космосу, — передает Радио Свобода.