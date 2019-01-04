Власти Чехии могут потребовать от России значительно сократить персонал своего посольства в Праге и количество используемых автомобилей. Как пишет немецкий таблоид Бильд, этот вопрос обсудят на внеочередном заседании кабинета министерство уже в этом месяце. Поводом станет отчет Чешской службы безопасности и информации — согласно этому документу, Россия причастная к кибератакам на министерство иностранных дел и министерство обороны Чехии. В результате произошла масштабная утечка личных данных сотрудников ведомств.

Структура российского посольства в Праге непропорциональна из-за большого количества технического персонала, — пишет издание. За ними могут скрываться сотрудники российских спецслужб.