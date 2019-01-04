Власти Чехии могут потребовать от России значительно сократить персонал своего посольства в Праге
Власти Чехии могут потребовать от России значительно сократить персонал своего посольства в Праге и количество используемых автомобилей. Как пишет немецкий таблоид Бильд, этот вопрос обсудят на внеочередном заседании кабинета министерство уже в этом месяце. Поводом станет отчет Чешской службы безопасности и информации — согласно этому документу, Россия причастная к кибератакам на министерство иностранных дел и министерство обороны Чехии. В результате произошла масштабная утечка личных данных сотрудников ведомств.
Структура российского посольства в Праге непропорциональна из-за большого количества технического персонала, — пишет издание. За ними могут скрываться сотрудники российских спецслужб.
Комментарии7
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serhio_25__ 04 января 2019 | 10:39
""Россия причастная к кибератакам на министерство иностранных дел и министерство обороны Чехии. В результате произошла масштабная утечка личных данных сотрудников ведомств."" - злые рюсские хаккеры зашли на сайты этих министерств и посмотрели контактные номера для справок и фамилии сотрудников отвечающих на вопросы?
dataan 04 января 2019 | 10:39
Ну что ж, если это правда, то хвала российским спецслужбам. Наконец то во все страны свои "щупальцы" запустили. Хорошо работают.
sensei54 04 января 2019 | 10:42
Когда же, наконец, Захарова появится в каске и бронике, развернёт длиннющую портянку со списком врагов и её зачитает?
serhio_25__ 04 января 2019 | 10:45
sensei54: А для чего Захарова должна вести себя, как укропы?
dataan 04 января 2019 | 10:51
Хохлятская РАДА постановила писать слова:
"груть" чтобы было мягче;
"членн" чтобы было длинее;
"жо-па" чтобы было видно, что из двух половинок.
:))))))))))
anemon 04 января 2019 | 10:45
Друг Земан тоже готовится нож в спину воткнуть?
detul 04 января 2019 | 10:58
Сколько сотрудников должно работать в посольстве, определяет принимающая сторона. Так что это даже не новость.