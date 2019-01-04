Гражданин США, арестованный в Москве, по обвинению в шпионаже, в течение 15 лет не посещал по работе Россию
Так утверждает один из бывших работодателей Пола Уилана, компания Келли Сервисез — американец проработал там до 2016 года.
Представители фирмы отказались уточнять, какие были обязаны у их бывшего сотрудника и было ли это как-то связано с Россией, где компания также представлена.
На момент задержания Уилан работал в фирме БоргУорнер, он занимался вопросами безопасности на производстве в компании, чей бизнес основан на поставках автозапчастей.
Комментарии14
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maikl5301 04 января 2019 | 10:32
американцы в своих оправданиях всегда выглядят полными идиотами
ura_123 04 января 2019 | 10:34
maikl5301: А кто оправдывается? Или ты в зеркало посмотрелось?
oblom0101 04 января 2019 | 10:36
ura_123:
Юра, не педерастничайте.
punyoshohlai 04 января 2019 | 10:49
oblom0101: Юра, не...
Ну, в этом за тобой угнаться просто невозможно
oblom0101 04 января 2019 | 10:58
punyoshohlai:
Вам, педерастам, только бы за кем гоняться, и то виртуально, ибо твёрдо знаете, что огребёте за свои гомосятские домогательства по полной.
Отвяньте, старый педик - идите в Юрику заигрывать.
serhio_25__ 04 января 2019 | 10:42
ura_123: Ты и оправдываешь. Который день тут сидишь на отмазке своего коллеги.
Ничего, раз твоих американских хозяев арестовывают, то скоро дело дойдет и до укропов.
ura_123 04 января 2019 | 10:46
serhio_25__: И в чем же именно я его оправдываю?
serhio_25__ 04 января 2019 | 10:50
ura_123: Да во всем. Мне что, все твои комменты перепостить?
ura_123 04 января 2019 | 10:52
serhio_25__: Перепости хоть один где я ОПРАВДЫВАЮ этого американца канадского происхождения с британским паспортом. Ну,давай!
serhio_25__ 04 января 2019 | 11:02
ura_123: ""Список сотрудников секретного ведомства??? Это случаем не того где чайки гадють под странными цифро-буквенными аббревиатурами))))""
vasya_von_smetankin 04 января 2019 | 10:51
"...я не был ни одной минуты наедине с американцами. Ведь я американским языком не владею... "
Из письма обвинённого в шпионаже в пользу США товарища Дыбенко товарищу Сталину, 1937 год.
nikchimzwet886 04 января 2019 | 10:52
Что=-то тут не то. В компании по поставкам автозапчастей производства нету и, следовательно нету вопросов безопасности на производстве.
ura_123 04 января 2019 | 10:56
nikchimzwet886: В рассеюшке это называется техника безопасности и имеет целые отделы следящие за безопасностью работников в той или иной сфере производства или труда. Даже офисного)))
serhio_25__ 04 января 2019 | 11:04
ura_123: Вот ещё один коммент с оправданием американского коллеги.