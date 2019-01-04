Гражданин США, арестованный в Москве, по обвинению в шпионаже, в течение 15 лет не посещал по работе Россию

Так утверждает один из бывших работодателей Пола Уилана, компания Келли Сервисез — американец проработал там до 2016 года.

Представители фирмы отказались уточнять, какие были обязаны у их бывшего сотрудника и было ли это как-то связано с Россией, где компания также представлена.

На момент задержания Уилан работал в фирме БоргУорнер, он занимался вопросами безопасности на производстве в компании, чей бизнес основан на поставках автозапчастей.