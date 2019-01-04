Метеорный дождь сегодня ночью будет виден из Северного полушария

Однако жители России вряд ли смогут понаблюдать за этим явлением, рассказал «Эху» сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Сурдин добавил, что у россиян ещё будет возможность наблюдать такие явления в обозримом будущем.