Новый президент Бразилии допускает появление в стране американской военной базы. Жаир Болсонару не исключил в интервью телеканалу SВТ, что может заключить с Вашингтоном соответствующее соглашение. «Все будет зависеть от ситуации в мире», — сказал президент.

Сейчас, по мнению Болсонару, сближение с США является экономическим вопросом, однако оно может перейти в военную плоскость. Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января.