Новый президент Бразилии допускает появление в стране американской военной базы
Новый президент Бразилии допускает появление в стране американской военной базы. Жаир Болсонару не исключил в интервью телеканалу SВТ, что может заключить с Вашингтоном соответствующее соглашение. «Все будет зависеть от ситуации в мире», — сказал президент.
Сейчас, по мнению Болсонару, сближение с США является экономическим вопросом, однако оно может перейти в военную плоскость. Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января.
Комментарии8
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pattrick1 04 января 2019 | 10:16
Новый президент Бразилии допускает появление в стране американской военной базы...
Да у них денег нет мексиканский забор построить, последний хрен без соли доедают - за последний год-два долг США увеличился на 2 триллиона долларов, будут они ещё базу строить.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 10:19
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oblom0101 04 января 2019 | 10:40
vitaly_mp23:
Дбл блдь, рекламируй мошеннический сайт старой еврейки Альбац - там выхлоп покруче будет...
ze_danil 04 января 2019 | 10:30
pattrick1: как там БРИКС (Б - Бразилия) пожывает, всё готово к переходу на расчёты в рубли?
sborisych 04 января 2019 | 10:35
pattrick1:
Странно, но чёй- то сами США особо и не сЦсут... Кстати. По итогам 2014 года суммарный дол Соединенных Штатов Америки по данным Федеральной резервной системы составил 17.1 трлн долларов. Полученная сумма практически равняется объему ВВП государства, который составил 17.416 трлн долларов. Таким образом, нетрудно посчитать, что размер государственного долга штатов уже в 2014 году достиг размера 98.3% от ВВП. Осталось совсем немного, чтобы размер внешних обязательств Америки пересек психологический барьер в размере 100% от объема ВВП. В большинстве государств ЕС этот показатель достиг отметки 100% еще в 2012 году, как видите, ни Германия, ни Франция, ни Великобритания существенно не сдали свои экономические позиции с того времени.
sborisych 04 января 2019 | 10:17
Вот же гад... А как там "наша" Венесуэла с Мадурой, ещё держится?
marat65 04 января 2019 | 10:17
Типа если нам Америка заплатит, то почему бы и нет? Ну там рынки откроет для бразильянских товаров, пошлины не введет...
gregor 04 января 2019 | 10:28
А может ему надо было российскую базу ?
Там где Россия присутствует ,там нет ни то что продуктов питания , там нет туалетной бумаги . Портреты Солнцеподобных есть ,а вот туалетной бумаги нет .
Правда Путин Венесуэльцам сказал ;-" У вас нет жратвы ,зачем вам туалетная бумага ? И все рядом стоящие загогатало ..... .
Вот поэтому адекватные страны тянутся к адекватным ,а не к изгоям и невежеству .