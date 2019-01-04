Новым главой Пентагона может стать бывший сенатор Конгресса Джеймс Уэбб

Во многом его взгляды схожи с президентом Дональдом Трампом.

Кандидатуру демократа Джеймса Уэбба поддерживают в Белом доме, где у него больше сторонников, чем у ряда республиканцев. С ним уже проводили переговоры представители вице-президента Майкла Пенса. Джеймс Уэбб выступал против вторжения США в Ирак, кроме того бывший сенатор настаивает на более агрессивных мерах по отношению к Китаю. В этих вопросах он полностью разделяет позицию Дональда Трампа, пишет газета The New York Times. Прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис покинул свой пост именно из-за разногласий с американским президентом по ряду ключевых вопросов. Он ушел сразу после того, как Дональд Трамп сообщил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Его возможный преемник воевал во Вьетнаме и в конце 80-х был министром военно-морских сил США. Джеймсу Уэббу 72 года, в 2015 году участвовал в президентской предвыборной кампании, однако снял свою кандидатуру.

Сейчас обязанности главы Минобороны исполняет первый заместитель бывшего министра Патрик Шанахан.