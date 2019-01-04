Похороны первых шести погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдут уже сегодня

Тела всех 39 погибших в результате взрыва опознаны.

На городском кладбище Магнитогорска земле будут преданы пятеро, одного мужчину похоронят в селе близ Челябинска, откуда он был родом. На родину, в Таджикистан, после сегодняшней молитвы в мечети будут отправлены тела погибшей уроженки этой страны и трех ее детей. Глава погибшей семьи в тяжелом состоянии в больнице. До вторника пройдут похороны 16 человек, сообщило правительство Челябинской области. Власти Челябинской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч тем, кто получил серьезные травмы. Финансовую сторону вопроса с организацией похорон региональный бюджет взял на себя. Завтра состоится прощание с 9 погибшими. Панихида пройдет 8 января в городском кафедральном соборе, на девятый день трагедии короткую литию проведут на месте обрушения подъезда. Сейчас само место огорожено строительным забором. Соседние с обрушившимся подъезды №7 и №8 будут демонтированы. Дом предстоит разделить на две части, чтобы он был пригоден для проживания. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, теперь она завершена и ведутся инженерные работы.

Следствие по-прежнему отрабатывает все версии случившегося в городе.