Похороны первых шести погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдут уже сегодня
Тела всех 39 погибших в результате взрыва опознаны.
На городском кладбище Магнитогорска земле будут преданы пятеро, одного мужчину похоронят в селе близ Челябинска, откуда он был родом. На родину, в Таджикистан, после сегодняшней молитвы в мечети будут отправлены тела погибшей уроженки этой страны и трех ее детей. Глава погибшей семьи в тяжелом состоянии в больнице. До вторника пройдут похороны 16 человек, сообщило правительство Челябинской области. Власти Челябинской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч тем, кто получил серьезные травмы. Финансовую сторону вопроса с организацией похорон региональный бюджет взял на себя. Завтра состоится прощание с 9 погибшими. Панихида пройдет 8 января в городском кафедральном соборе, на девятый день трагедии короткую литию проведут на месте обрушения подъезда. Сейчас само место огорожено строительным забором. Соседние с обрушившимся подъезды №7 и №8 будут демонтированы. Дом предстоит разделить на две части, чтобы он был пригоден для проживания. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, теперь она завершена и ведутся инженерные работы.
Следствие по-прежнему отрабатывает все версии случившегося в городе.
Комментарии2
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serge_moro 04 января 2019 | 10:17
Ракеты Авангард бороздили просторы его головного мозга и выносили мозги миллионам от его шальной,безудержной похоти быть в авангарде ракет Авангард.
За 20 лет он себя так полюбил ,как никто за всю его долгую жизнь. Он верил,что на него смотрит вся страна и весь мир ежедневно на протяжении 20 лет и он пытался выпрыгивать из штанов,чтобы казаться волевым,храбрым и умным во всем.
Вся страна была под ним,как тряпка , о которую он вытирал свои ноги..
Он боялся потерять власть и загреметь на нары
Он пытался использовать год свиньи в своих личных интересах. Ему хотелось преобразиться с прожорливой,ненасытной акулы в невинного розовенького поросенка ,который и дальше будет сосать недра земли русской и отсасывать госбюджет страны в теневые закрома Родины Озера.
Он был очень доволен собой и чувствовал дополнительный прилив сил на дальнейший грабеж и полное уничтожение тех кто ему мешает грабить богатую страну,которая вот уже как 20 лет принадлежит только ему
vitaly_mp23 04 января 2019 | 10:20
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