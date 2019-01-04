Три станции фиолетовой ветки Московского метро будут закрыты в ближайшие пять дней

Это связано с работами по подключению новой Некрасовской линии столичной подземки.

Поезда не будут ходить между станциями Лермонтовский проспект и Котельники. Но там пустят компенсационные бесплатные автобусы.

Кроме того, со 2 января на ремонтные работы закрыт восточный участок Арбатско-Покровской линии. В воскресенье возобновится движение поездов между Курской и Партизанской станциями, остальные заработают с 9 января.