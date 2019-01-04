Три станции фиолетовой ветки Московского метро будут закрыты в ближайшие пять дней
Это связано с работами по подключению новой Некрасовской линии столичной подземки.
Поезда не будут ходить между станциями Лермонтовский проспект и Котельники. Но там пустят компенсационные бесплатные автобусы.
Кроме того, со 2 января на ремонтные работы закрыт восточный участок Арбатско-Покровской линии. В воскресенье возобновится движение поездов между Курской и Партизанской станциями, остальные заработают с 9 января.
Комментарии2
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:37
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vezdehod1 04 января 2019 | 10:51
Бедное моё Выхино - когда же кончатся наши мытарства?