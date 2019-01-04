Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новгородской области

Минувшей ночью в одной из деревень сгорел частный дом. К тому времени, когда спасатели прибыли к месту происшествия, – говорят в управлении МЧС, огонь полностью охватил здание, обрушилась кровля. По словам следователей, все погибшие были членами одной семьи.