Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новгородской области
Минувшей ночью в одной из деревень сгорел частный дом. К тому времени, когда спасатели прибыли к месту происшествия, – говорят в управлении МЧС, огонь полностью охватил здание, обрушилась кровля. По словам следователей, все погибшие были членами одной семьи.
Комментарии8
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:37
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vasyakirin 04 января 2019 | 09:47
Ну чо от нас хотят?
Каникулы отменить или газ отобрать?
sasass 04 января 2019 | 09:50
Полыхают грады и веси на Русси без всяких набегов орды...
pusto1 04 января 2019 | 10:10
дома надо оборудовать пожарной сигнализацией.
sasass 04 января 2019 | 10:51
pusto1: При строительстве взрывоопасных производств всегда одну стену помещения делают облегченной , чтобы взрывная волна ушла в наружу вместе с этой стеной не повредив здание в целом...
pravdatut 04 января 2019 | 10:11
ЧП прекратятся тогда, когда водка закончится.
nehoroshiy 04 января 2019 | 10:37
pravdatut: Водка- это следствие. Слабое развитие инфраструктуры, бедность, низкий уровень безопасности жизни... Одни не могут позволить безопасное отопление деревянного дома, другие упёрто по старинке хотят именно печку в жилом помещении.
efilika 04 января 2019 | 10:24
Прошлый год начался с пожара. На протяжении года вспыхивали в разных местах, хотя проверки прошли везде. Этот год начался еще хуже. Те, кто любят разные там знаки уж могли бы что-нибудь понарассказать.