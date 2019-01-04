Власти Великобритании готовятся перебросить в Северную Ирландию дополнительные полицейские силы
Около тысячи стражей порядка из Англии и Шотландии будут участвовать в учениях по борьбе с протестами в Ольстере в случае так называемого жесткого выхода страны из Европейского Союза, — пишет газета Гардиан. В этом случае между Ирландией и британской территорией на острове появятся пограничный и таможенный барьеры. Это может вызвать недовольство у местного населения.
Издание отмечает, что вероятность такого исхода возрастает с каждым днем.
Комментарии11
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andreyoo 04 января 2019 | 09:33
Будут учиться, как демократично избить онижедетей?
pattrick1 04 января 2019 | 09:41
Власти Великобритании готовятся перебросить в Северную Ирландию дополнительные полицейские силы...
ИРА возобновляет борьбу за независимость Северной Ирландии? Снова будут взрывать английских свиней?
vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:37
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nestor199 04 января 2019 | 09:47
Мдя-а ............... Демократия однако ..................
zztop1960 04 января 2019 | 10:20
nestor199: Как бы поступила Россия если Северная Осетия решила бы выйти из состава РФ и присоединится к независимой Южной Осетии ?
nestor199 04 января 2019 | 10:36
zztop1960: У России была Чечня и англичанка как всегда гадила и учила нас демократии.
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 09:55
Так их так да почаще! Не забывайте поливать из водомётов, благо зима, и резиновыми пулями в личики, чтобы помнили что такое демократия! Если бы такое было в России, то уже бы вся мировая демократия выразила негодование, а наши оппы писали пачками малявы в ЕСПЧ с европейским судом на произвол кровавой кремлёвской власти.
freshener 04 января 2019 | 09:56
Великобритания готовится к противодействию демократии.
Но, бомбить будут Сирию.
tv_victim 04 января 2019 | 09:59
Кровавый режим Терезы Мэй каленым железом выжигает ростки свободы в Шотландии. Необходимо срочно дать шотландцам российское гражданство и защитить мирное население от озверевшей полицейщины!
ansata 04 января 2019 | 10:12
Ольстер. Как давно я не слышал это название.
cromwel 04 января 2019 | 10:20
Я так понимаю, по логике вещей, США против Великобритании надо бы санкции ввести? Или опять скажут что это наш ботекс там воду мутит?