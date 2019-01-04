Власти Великобритании готовятся перебросить в Северную Ирландию дополнительные полицейские силы...

Около тысячи стражей порядка из Англии и Шотландии будут участвовать в учениях по борьбе с протестами в Ольстере в случае так называемого жесткого выхода страны из Европейского Союза, — пишет газета Гардиан. В этом случае между Ирландией и британской территорией на острове появятся пограничный и таможенный барьеры. Это может вызвать недовольство у местного населения.

Издание отмечает, что вероятность такого исхода возрастает с каждым днем.