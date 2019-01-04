Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси вновь стала спикером Палаты представителей

Ее кандидатуру поддержали 220 членов палаты из 431, которые присутствовали на заседании нового состава. Демократы вернули себе контроль над Палатой представителей после победы на промежуточных выборах в ноябре. Республиканцы сохранили большинство в сенате.

Пелоси первый раз была избрана спикером нижней палаты конгресса в 2007 году, она стала первой женщиной на этом посту, третьем по важности в Вашингтоне, за всю историю США.