Состояние младенца, которого извлекли из-под завалов в Магнитогорске, врачи оценивают как стабильное
Мальчик еще 1 января был доставлен в Московский НИИ неотложной детской хирургии, – напомнили в Минздраве Челябинской области.
По словам специалистов, ребенка который больше суток провел под завалами спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. В больницу его доставили с серьезными обморожениями и закрытой черепно-мозговой травмой.
В МЧС этим утром сказали, что тела всех 39 жертв трагедии уже опознаны. В Магнитогорске начинаются похороны погибших. В следующий вторник, на 9-й день после случившегося, на месте обрушения подъезда пройдет заупокойная служба.
Комментарии6
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unprejudiced 04 января 2019 | 09:47
Спасибо Вам Владимир Владимирович Путин за то что в стране теперь лучшая в мире медицина. В западных странах ребенок с вероятностью 99,9% умер бы, ввиду отсутствия медицины
anemon 04 января 2019 | 09:52
unprejudiced: На всю голову долбнутый, максик! Слов нет! С такой степенью дебилизма пригожинские тролли, существующие на наши налоги!
unprejudiced 04 января 2019 | 09:56
anemon: Статистика врачебных ошибок в мире пугает своей частотой. Только в странах Европы ежегодно в суды подается около 10 тыс. жалоб на медицинских работников. Половина из них удовлетворяется судом, так как проведенная экспертиза доказала факт ошибки. В больницах Европы каждый год от последствий медицинских промахов страдает около 15 млн. человек. То есть каждый десятый пациент сталкивается с тем, что лечение наносит вред его здоровью и жизни.
В США ежегодно от не соответствующего медицинского вмешательства погибает около 100 тыс. больных. В Германии как одной из самых благополучных стран эта цифра составляет 25 000.
anemon 04 января 2019 | 10:29
unprejudiced: Ссылки давай, откуда ты это взял. Скорее всего, это плод твоего больного эндогенным заболеванием мозга.
unprejudiced 04 января 2019 | 10:38
anemon: введите в яндексе первые предложения и смотрите ссылки
vladimirbelarus 04 января 2019 | 09:49
Если бы его не вылечили в Москве, его вылечило бы НАТО! А это... просто возмутительно!