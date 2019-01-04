Состояние младенца, которого извлекли из-под завалов в Магнитогорске, врачи оценивают как стабильное

Мальчик еще 1 января был доставлен в Московский НИИ неотложной детской хирургии, – напомнили в Минздраве Челябинской области.

По словам специалистов, ребенка который больше суток провел под завалами спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. В больницу его доставили с серьезными обморожениями и закрытой черепно-мозговой травмой.

В МЧС этим утром сказали, что тела всех 39 жертв трагедии уже опознаны. В Магнитогорске начинаются похороны погибших. В следующий вторник, на 9-й день после случившегося, на месте обрушения подъезда пройдет заупокойная служба.