В центре Москвы во время новогодних гуляний, по некоторым данным, началась давка

Причиной могла стать неправильная организация движения пешеходов.

Из-за большого количества жителей и гостей столицы, приехавших погулять в центре Москвы, на Большой Дмитровке и Театральном проезде собралась толпа людей. Они не могли выбраться из-за неразберихи в маршруте, который проложила полиция, пишет интернет издание «Новые известия». Чтобы уехать из центра у людей уходило больше часа – метров этой местности не работало. Все входы в «Охотный ряд» и «Пушкинская» были закрыты. Люди, пытавшиеся сориентироваться и найти выход, упирались в металлические ограждения или автобусы полиции. На рождественские ярмарки в центр города многие приехали с детьми, они были вынуждены нести их на руках. «Полицейские, попадавшиеся на пути обезумевшей от ужаса и неведения толпы, махали руками в неизвестном направлении», — описывает происходящее корреспондент издания. Правоохранители предлагали людям дойти до Большого театра, откуда, по их словам, можно было уехать на такси. Водители предупреждали, что на то чтобы выехать из центра уйдет больше часа, и стоить это будет несколько тысяч рублей. При этом на ближайшей работающей станции метро «Лубянка», куда была вынуждена идти толпа, на вход была открыта всего одна дверь, перед которой скопилась очередь. Пострадал ли кто-либо в результате давки, издание не сообщает.

Из-за проведения в центре праздничных мероприятий на нескольких центральных улицах до 3 января было перекрыто движение транспорта. За первые дни нового года фестивальные площадки в центре Москвы посетило несколько миллионов человек.