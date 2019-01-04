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09:00, 04 января 2019

В центре Москвы во время новогодних гуляний, по некоторым данным, началась давка

Причиной могла стать неправильная организация движения пешеходов.

Из-за большого количества жителей и гостей столицы, приехавших погулять в центре Москвы, на Большой Дмитровке и Театральном проезде собралась толпа людей. Они не могли выбраться из-за неразберихи в маршруте, который проложила полиция, пишет интернет издание «Новые известия». Чтобы уехать из центра у людей уходило больше часа – метров этой местности не работало. Все входы в «Охотный ряд» и «Пушкинская» были закрыты. Люди, пытавшиеся сориентироваться и найти выход, упирались в металлические ограждения или автобусы полиции. На рождественские ярмарки в центр города многие приехали с детьми, они были вынуждены нести их на руках. «Полицейские, попадавшиеся на пути обезумевшей от ужаса и неведения толпы, махали руками в неизвестном направлении», — описывает происходящее корреспондент издания. Правоохранители предлагали людям дойти до Большого театра, откуда, по их словам, можно было уехать на такси. Водители предупреждали, что на то чтобы выехать из центра уйдет больше часа, и стоить это будет несколько тысяч рублей. При этом на ближайшей работающей станции метро «Лубянка», куда была вынуждена идти толпа, на вход была открыта всего одна дверь, перед которой скопилась очередь. Пострадал ли кто-либо в результате давки, издание не сообщает.

Из-за проведения в центре праздничных мероприятий на нескольких центральных улицах до 3 января было перекрыто движение транспорта. За первые дни нового года фестивальные площадки в центре Москвы посетило несколько миллионов человек.

Комментарии

8

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vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:14


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









kunst54 04 января 2019 | 09:15

Странные все-таки создания - люди, не могут подумать и понять. что нельзя поехать на "гуляния" в центр многомиллионного мегаполиса. Тем более - с детьми, тем более - если Собянин и менты эти пошлые попсовые "гуляния" организовали. Большая Дмитровка и Театральный проезд и в будни, без гуляний - напряженные места Москвы.

vasyakirin 04 января 2019 | 09:20

Издержки ручного управления...

nadiama 04 января 2019 | 09:25

Это верно. Мы оказались возле ЦУМа и пытались через Камергерский переулок выйти на Тверскую. Это было невозможно. И через любые соседние улицы невозможно. Все подходы были перекрыты. Пришлось возвращаться через улицу Кузнецкий мост к Лубянской площади.. только через нее можно было пройти на Красную площадь или сесть в метро. Хорошо, что была славная погода.. а если ы морозы? А если у тебя на руках плачущие уставшие дети? Ужасно.

monik_7 04 января 2019 | 09:26

Царствование Николая Второго тоже началось с Ходынки

w49 04 января 2019 | 09:27

Новый Год всегда считался домашним праздником....
Кто это понимает - не испытывает трудностей.

tag188 04 января 2019 | 09:29

Там наверное блинами с лопаты угощают! Вот народ и ломанулся.

compare 04 января 2019 | 09:32

проверка на управляемость массой биологической? сколько еще надо их,итак,все ясно...

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