Новый состав Палаты представителей американского Конгресса утвердил закон о продлении финансирования правительства

Он должен прекратить так называемый «шатдаун», который длится уже почти две недели. Однако, скорее всего, это лишь демонстративный шаг палаты, которую теперь контролируют демократы.

Белый дом формально уведомил Сенат, что наложит вето на любой закон о бюджете, в котором нет денег на стену на границе. Тем не менее, двое республиканских сенаторов — Кори Гарднер и Сюзан Колинз, уже заявили, что хотят вынести законы на голосование. Несмотря на то, что законы демократов не пройдут, скорее всего, в Сенате, эта мера усилит давление на республиканцев и заставит их договариваться о возобновлении работы правительства без финансирования стены. Четверть правительства США не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования со стороны Конгресса. 450 тысяч федеральных госслужащих работают бесплатно, в счет вероятной будущей оплаты, а еще 380 тысяч человек были отправлены в вынужденный недоплачиваемый отпуск. Это привело к тому, что национальные музеи в Вашингтоне со вчерашнего дня не работают, национальный парки или закрыты, или остались без обслуживания. Многим из тех, кто не работает из-за простоя правительства, нечем платить по кредитам, ипотеке и текущим расходам.

Президент США Дональд Трамп предупредил несколько дней назад, что будет держать правительство неработающим столько, сколько понадобится ради строительства обещанной им стены на границе с Мексикой.