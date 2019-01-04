Гражданин США, которого задержали в Москве по обвинению в шпионаже, имеет еще и британское гражданство
Как пишет газета Таймс, сотрудники дипмиссии Соединенного королевства в России подали запрос о консульском доступе к Полу Уилану. Издание отмечает, что новость о британском подданстве задержанного добавит напряжение в отношения между Москвой и Лондоном, которые и без того омрачены событиями в Солсбери в прошлом году.
О задержании Уилана ФСБ сообщило в начале этой недели. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Комментарии8
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unprejudiced 04 января 2019 | 09:06
Теперь сомнений в том что задержанный шпион, нет вообще никаких. И возникли подозрения что может этот тип также и причастен к мистификацией с отравлением скрипалей.
trekhgorny 04 января 2019 | 09:11
unprejudiced: Брилеву подготовиться?
vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
chichanik 04 января 2019 | 09:11
>>имеет еще и британское
>>гражданство
Вот сволочь, а?
antimalin 04 января 2019 | 09:27
chichanik: Не удивлюсь, если этот прохвост имеет также паспорта Литвы, Израиля и Германии.
Паспортов у него целый вагон ИМХО
wild_division 04 января 2019 | 09:22
Двойное гражданство,/?////////////////////////////?///Значит двойные санкции получите..
antimalin 04 января 2019 | 09:23
Гражданина-шпиона сразу 3-х стран НАТО выловила российская разведка.
Круто.
Бесценный фонд для обмена на российских политзаключенных в США.
region62 04 января 2019 | 09:30
Ценный америкос.Долго будет сидеть или можно выгодно обменять.