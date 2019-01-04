Гражданин США, которого задержали в Москве по обвинению в шпионаже, имеет еще и британское гражданство

Как пишет газета Таймс, сотрудники дипмиссии Соединенного королевства в России подали запрос о консульском доступе к Полу Уилану. Издание отмечает, что новость о британском подданстве задержанного добавит напряжение в отношения между Москвой и Лондоном, которые и без того омрачены событиями в Солсбери в прошлом году.

О задержании Уилана ФСБ сообщило в начале этой недели. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.