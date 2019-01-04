В Магнитогорске опознаны тела всех 39 погибших при обрушении подъезда жилого дома

Это подтвердил первый зам.министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

Сегодня в городе пройдут первые похороны жертв трагедии – здесь простятся с пятью погибшими. Еще одного похоронят в Челябинской области. Похороны также пройдут в субботу и в понедельник.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились накануне. За психологической помощью жители города обращались около трех тысяч раз, — рассказал в эфире телеканала НТВ директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.

В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает взрыв бытового газа. Тем не менее, сразу два уральских издания — Znak.com и 74.ру писали со ссылкой на свои источники, что возможно это был теракт. В СК настаивают, что не обнаружили следов взрывчатки.

Власть вряд ли предоставит полную и достоверную информацию о ЧП – сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович считает, что ангажированность большинства СМИ играет большую роль в том, что мы не получаем достоверную информацию во многих сферах.