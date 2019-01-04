В Магнитогорске опознаны тела всех 39 погибших при обрушении подъезда жилого дома
Это подтвердил первый зам.министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.
Сегодня в городе пройдут первые похороны жертв трагедии – здесь простятся с пятью погибшими. Еще одного похоронят в Челябинской области. Похороны также пройдут в субботу и в понедельник.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились накануне. За психологической помощью жители города обращались около трех тысяч раз, — рассказал в эфире телеканала НТВ директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.
В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает взрыв бытового газа. Тем не менее, сразу два уральских издания — Znak.com и 74.ру писали со ссылкой на свои источники, что возможно это был теракт. В СК настаивают, что не обнаружили следов взрывчатки.
Власть вряд ли предоставит полную и достоверную информацию о ЧП – сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Шендерович.
Виктор Шендерович считает, что ангажированность большинства СМИ играет большую роль в том, что мы не получаем достоверную информацию во многих сферах.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 04 января 2019 | 09:13
Власть вряд ли предоставит полную и достоверную информацию о ЧП – сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Шендерович. Виктор Шендерович считает, что ангажированность большинства СМИ играет большую роль в том, что мы не получаем достоверную информацию во многих сферах...
Витёк Шендерович похож на неуравновешенного и крайне мнительного субъекта Джери Флетчера, из фильма "Теория заговора" (1997). Дебил и параноик, говоря другими словами.
azadov 04 января 2019 | 09:32
pattrick1: уймись уже дурачек. слишком много тебя здесь.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tv_victim 04 января 2019 | 09:19
Четверо суток на один подъезд.... Ай да молодцы!
vilingrad 04 января 2019 | 09:28
А остальных не опознали?