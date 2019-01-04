Сильный снегопад ожидается в Московской области в ближайшие часы
Он будет идти до 11 часов утра, — передает агентство Москва со ссылкой на управление МЧС по региону.
Пешеходов призывают соблюдать повышенную осторожность, а водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Комментарии1
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.