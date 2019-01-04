Давка произошла накануне вечером в центре Москвы
Об этом пишет интернет-издание Новые Известия. По словам очевидцев, люди добирались от Большой Дмитровки до станции Лубянка, -единственной из тех, что были открыты на вход поблизости, — почти полтора часа. Станции Пушкинская и Охотный ряд для пассажиров были недоступны.
Как предполагает издание, всему виной стала неразбериха в маршруте, который проложила полиция – ее сотрудники не могли сказать ничего определенного.
При входе на станцию Лубянка была открыта лишь одна дверь, и чтобы попасть внутрь, людям приходилось стоять в очереди. Также очередь пришлось отстоять для того, чтобы сесть в вагон метро, — утверждают Новые Известия.
Комментарии7
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evgeny_biolog 04 января 2019 | 08:42
"Давка произошла накануне вечером в центре Москвы"
Ну, центр Москвы не раздавили?
vitaly_mp23 04 января 2019 | 09:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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timbuktu 04 января 2019 | 08:43
раз собянин и захарова молчат,то это всё выдумки недобросовестных журналистов за гранты от враждебных россии сил
lenin3 04 января 2019 | 08:43
Вошьдь сказал,что на НГ будет в Москве.Можетэто из-за него:в задумчивости гулял по пустому метро?)))
ly4_sveta 04 января 2019 | 08:49
Да, на Лубянку всегда очередь, причём нескончаемая,
из всех поколений и всех возрастов.
unprejudiced 04 января 2019 | 08:53
Об этом пишет интернет-издание Новые Известия... дальше можно не читать и смело проходить мимо. Экспертный вывод - фейк
arc1000i 04 января 2019 | 09:04
Прогулялись по Горького второго вечером, поглазели... Ну, что сказать... Если вкратце, то:
- шумерам скакать
-либшизе сосать
- Собянин крут!
- Путин НАШ президент!