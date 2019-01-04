"Давка произошла накануне вечером в центре Москвы"

Об этом пишет интернет-издание Новые Известия. По словам очевидцев, люди добирались от Большой Дмитровки до станции Лубянка, -единственной из тех, что были открыты на вход поблизости, — почти полтора часа. Станции Пушкинская и Охотный ряд для пассажиров были недоступны.

Как предполагает издание, всему виной стала неразбериха в маршруте, который проложила полиция – ее сотрудники не могли сказать ничего определенного.

При входе на станцию Лубянка была открыта лишь одна дверь, и чтобы попасть внутрь, людям приходилось стоять в очереди. Также очередь пришлось отстоять для того, чтобы сесть в вагон метро, — утверждают Новые Известия.