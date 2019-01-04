Британские власти направят патрульное судно в пролив Па-де-Кале для контроля за мигрантами
Военно-морские силы страны должны будут пресекать попытки нелегалов пробраться на территорию Соединенного королевства, — сказали в британском Министерстве обороны.
В последнее время правоохранительные органы отмечают рост попыток мигрантов пересечь пролив на лодках и высадиться на южном побережье Великобритании. В регионе активизировались группы, которые организуют незаконное проникновение людей по морю.
Комментарии2
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juche 04 января 2019 | 09:03
Почему не использовать Кузю в рамках гибридной войны, он большой, набрал мигрантов в Африке и выбросил на китайских плотиках около Великобритании, пусть плывут на остров.
ostapba 04 января 2019 | 09:16
И крымсюки поперли на нерест?
Путина!! Керченской протокой..
Даже..