Британские власти направят патрульное судно в пролив Па-де-Кале для контроля за мигрантами

Военно-морские силы страны должны будут пресекать попытки нелегалов пробраться на территорию Соединенного королевства, — сказали в британском Министерстве обороны.

В последнее время правоохранительные органы отмечают рост попыток мигрантов пересечь пролив на лодках и высадиться на южном побережье Великобритании. В регионе активизировались группы, которые организуют незаконное проникновение людей по морю.