Палата представителей США утвердила документ о продлении финансирования федерального правительства

Однако он не включает в себя средства на сооружение стены на границе с Мексикой.

Президент Дональд Трамп ранее пригрозил, что заблокирует любой документ о продлении финансирования, если там не будут выделены средства на возведение барьера. С 22 декабря часть федерального правительства приостановила работу из-за отсутствия бюджетных средств. Демократам и республиканцам не удается договориться по проекту бюджета из-за вопроса о строительстве стены.