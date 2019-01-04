Палата представителей США утвердила документ о продлении финансирования федерального правительства
Однако он не включает в себя средства на сооружение стены на границе с Мексикой.
Президент Дональд Трамп ранее пригрозил, что заблокирует любой документ о продлении финансирования, если там не будут выделены средства на возведение барьера. С 22 декабря часть федерального правительства приостановила работу из-за отсутствия бюджетных средств. Демократам и республиканцам не удается договориться по проекту бюджета из-за вопроса о строительстве стены.
Комментарии4
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kamen_12 04 января 2019 | 08:38
Либо стена, либо идут нафиг. Компромисса не будет.
kamen_12 04 января 2019 | 08:42
kamen_12: Россия поделится опытом в строительстве стен. От Цеевропы отгородились дёшево и надёжно, не один заробчанин не проскачет.
freshener 04 января 2019 | 09:02
kamen_12:
Дык! Распил бюджета в США не в пример нашему. Деньги утекают рекой на любую мелочь. Установка вшивого светофора - $300 000. И заметь, никто не скулит про коррупцию. А у нас за $15 000 за светофор т.н. либералы г-ном изойдутся.
Так, что ты прав, заказать забор у русских будет дешевле, чем им самим :)
vezdehod1 04 января 2019 | 09:05
kamen_12:
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Чудит Палата представителей - всё не так как в России, если спорят из за какого то "Бюджета"..