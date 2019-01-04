Белый дом рассматривает в качестве кандидата на пост министра обороны США бывшего сенатора-демократа Джеймса Уэбба

Как утверждает газета Нью-Йорк Таймс, представители американской администрации уже связывались с политиком по этому вопросу.

72-летний Уэбб занимал должность министра военно-морских сил в администрации президента США Рональда Рейгана. Он неоднократно выступал против американского вторжения в Ирак и является сторонником агрессивной политики в отношении Китая.

Прежний глава Пентагона Джеймс Меттис ушел в отставку. Сообщалось, что причиной стали расхождения во взглядах с президентом.