В Магнитогорске сегодня пройдут похороны погибших при обрушении подъезда жилого дома

В городской администрации сказали, что сегодня простятся с пятью жертвами трагедии. Еще одного похоронят в селе Агаповка Челябинской области. По словам представителей МЧС, тела всех 39 погибших уже опознаны.

По официальной версии, в доме произошел взрыв газа. Между тем, уральские издания Znak.com и 74.ру со ссылкой на свои источники, писали о том, что это мог быть теракт.

В Следственном комитете говорили, что следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружили.