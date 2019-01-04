Турист из России утонул в Таиланде перед ударом урагана «Пабук»
Как пишет газета Bangkok Post, на острове Самуй семья из трех человек вышла купаться на пляж, несмотря на предупреждения властей и вывешенные красные флажки. В результате 56-летнего мужчину подхватило сильное течение, и он утонул. В то же время портал Pattaya Now, пишет, что в среду мужчина спас тонущую дочь, но его самого накрыло волной и ударило головой о камни. Тем временем, из-за надвигающегося урагана десятки тысяч туристов покинули острова и перебрались на курорты материковой части Таиланда. Местные жители и отдыхающие запасаются едой, водой и бензином.
Комментарии5
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ostapba 04 января 2019 | 08:35
Головой о камни и утонул??
Вот жеж карма..
С детства мешком был по голове ударен..
Как говорится кто должен висеть, то не утонет.
Даже.
strnik 04 января 2019 | 08:41
На Самуи утонул. У насмтут сегодня поднялись серьезные волны, к вечеру ветер обещают порывами до 150км/ч
ly4_sveta 04 января 2019 | 08:45
Красные флажки для дальтоников по жизни
не преграда.
evgeny_biolog 04 января 2019 | 08:49
"Турист из России утонул в Таиланде"
А в России тайландцев медведи не едят?
strnik 04 января 2019 | 08:52
Немножко сегодняшнего видео и фото с Самуи: meutrip точка com/countries/asia/thailand/shtorm-v-tailande-2019/