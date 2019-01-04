Рожденный в Канаде гражданин США Пол Уилан, по некоторым данным, также является подданным Великобритании
Ранее бывшему морпеху, задержанному в России в конце декабря, было предъявлено обвинение в шпионаже.
Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев, позднее переехал в США. Это выяснила газета The Times. По ее информации, после того, как Уилана задержали в Москве, сотрудники посольства США связались со своими британскими коллегами, чтоб проинформировать их об аресте и о его статусе в качестве подданного Соединенного Королевства. Сотрудники британской дипмиссии подали запрос о консульском доступе к задержанному гражданину страны после того, как получили просьбу об оказании помощи, сообщил изданию представитель МИДа, не уточнив при этом имени задержанного. The Times отмечает, что британское подданство Уилана может усложнить и без того напряженные отношения Москвы и Лондона на фоне покушения в Солсбери.
Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря. По данным The Times, его обвиняют в том, что он в комнате отеля получил флешку со списком российских агентов. Как утверждают родственники Уилана, в Москву он приехал на свадьбу и не совершал ничего противозаконного.
Пол Уилан содержится в СИЗО «Лефортово». Ранее его посетил посол США в Москве.
Комментарии10
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kamen_12 04 января 2019 | 08:13
Матёрый шпион попался в сети чекистов.
antimalin 04 января 2019 | 08:51
Знатную рыбу-шпиона выловила российская разведка.
Гражданина сразу 3-х стран НАТО.
Круто.
Фонд для обмена на российских политзаключенных в США.
pusto1 04 января 2019 | 09:20
нет, это чекисты заварили кашу в которой из которой сами не вылезут теперь, и объяснить не смогут, как и зачем.
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 08:20
Полный чемодан паспортов, это наводит на мысль, что он быть может не Пол, а Потолок или какой-нибудь там Подвал Дебилон! Теперь все доказательства в его антишпионской принадлежности растворились.
pusto1 04 января 2019 | 09:28
v_ochko: это ты про себя, Дебилон?
davi__koloradov 04 января 2019 | 08:28
Безмозглая рашка, как всегда, умудрилась испортить отношения сразу с тремя развитыми странами. пукин всех переиграл.
detul 04 января 2019 | 08:37
davi__koloradov: Конечно. Его надо было наградить, и дать кабинет на Лубянке, как поступили в Украине с шпионами из ЦРУ. Чтобы отношения не портить.
ostapba 04 января 2019 | 08:42
Долго же подбирали "агента" всех разведок..
И подобрали..
..И Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что этот муж тайно посещает Синагогу ! "
В Киеве!!
Даже..
prof57 04 января 2019 | 08:54
Молодцы в ФСБ - наступили разом на хвост всем врагам России - США, Канаде и Мелкобритании....
ostapba 04 января 2019 | 09:23
prof57: на хвост?? В смысле на "хвост"??ах воооон оно что Михалыч.!!!
Значит Бутина, она типа как русалка с хвостом??
Или вообще как конь?
С "помидорами" даже??