Рожденный в Канаде гражданин США Пол Уилан, по некоторым данным, также является подданным Великобритании

Ранее бывшему морпеху, задержанному в России в конце декабря, было предъявлено обвинение в шпионаже.

Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев, позднее переехал в США. Это выяснила газета The Times. По ее информации, после того, как Уилана задержали в Москве, сотрудники посольства США связались со своими британскими коллегами, чтоб проинформировать их об аресте и о его статусе в качестве подданного Соединенного Королевства. Сотрудники британской дипмиссии подали запрос о консульском доступе к задержанному гражданину страны после того, как получили просьбу об оказании помощи, сообщил изданию представитель МИДа, не уточнив при этом имени задержанного. The Times отмечает, что британское подданство Уилана может усложнить и без того напряженные отношения Москвы и Лондона на фоне покушения в Солсбери.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря. По данным The Times, его обвиняют в том, что он в комнате отеля получил флешку со списком российских агентов. Как утверждают родственники Уилана, в Москву он приехал на свадьбу и не совершал ничего противозаконного.

Пол Уилан содержится в СИЗО «Лефортово». Ранее его посетил посол США в Москве.