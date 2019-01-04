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08:00, 04 января 2019

В Магнитогорске сегодня продолжатся выплаты семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда дома

В частности, родственники жертв получат по миллиону рублей.

Согласно распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пострадавшие получат 200 или 400 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от тяжести травм. Схожие компенсации положены за утрату своего жилья. Здесь тоже есть зависимость от площади квартир: выплаты составят от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Меньшие средства получат те люди, которые не являлись собственником разрушенного жилья, но фактически проживали в нем – 50 тысяч рублей. На похороны же каждого погибшего власти пообещали выделить чуть более 30 тысяч рублей. Накануне в Челябинской епархии РПЦ рассказали ТАСС, что предположительно ритуальные залы и церкви для прощания с жертвами будут предоставляться бесплатно. Чуть ранее губернатор области Борис Дубровский пообещал, что всем потерявшим жилье из-за обрушения подъезда в Магнитогорске будут куплены новые квартиры.

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