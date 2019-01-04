Госдолг США при Трампе достиг исторического максимума. За год он вырос на 2 триллиона долларов и на конец 2018 почти составил 22 триллиона, сообщает телеканал CNN. Одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа было в течение 8 лет на посту президента освободить США от долгов.