Госдолг США при Трампе достиг исторического максимума. За год он вырос на 2 триллиона долларов
Госдолг США при Трампе достиг исторического максимума. За год он вырос на 2 триллиона долларов и на конец 2018 почти составил 22 триллиона, сообщает телеканал CNN. Одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа было в течение 8 лет на посту президента освободить США от долгов.
Комментарии3
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condor00 04 января 2019 | 07:45
К каким страшным последствиям приводит популизм!
Однако, сам по себе он не способен существовать; почвой для популизма служит желание халявы. Вначале кажущееся безобидным, оно рано или поздно приводит к войнам...
condor00 04 января 2019 | 07:53
И в данном случае не Трамп является причиной популизма. Он лишь проводник (следствие) того запроса, который существует И ВОЗОБЛАДАЛ в обществе.
condor00 04 января 2019 | 08:02
В пирамиде "попадает" всегда последний. Предпоследний же снимает самые жирные сливки. Вот и Обама, может быть приложивший не меньше усилий для увеличения госдолга, но не делавший резких, а, тем более, эксцентричных движений, сейчас на вершине славы...