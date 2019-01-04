Главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ Джеймс Уэбб

Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Газета отмечает схожесть взглядов Уэбба и Дональда Трампа. Уэбб критиковал ядерную сделку с Ираном и поддержал решение президента США вывести войска из Сирии. Министр обороны Джеймс Мэттис ранее подал в отставку из-за разногласий с Трампом. Его возможный преемник воевал во Вьетнаме и был министром военно-морских сил США.