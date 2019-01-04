Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла
Это сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем телеграмм-канале он уточнил, что не были соблюдены некоторые формальности. Послание предназначалось для богослужений 7 января. За день до этого президент Украины Петр Порошенко и новый митрополит независимой от Московского патриархата церкви полетят в Стамбул, где им будут вручены документы об автокефалии.
Комментарии3
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spbdweller 04 января 2019 | 07:55
Передайте, пусть используют для обогрева жилищ - лучшее этому применение.
unprejudiced 04 января 2019 | 07:58
Статья 161 УК Украины.
1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, -
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами иа срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
Со стороны таможенников как должностных лиц налицо совершение преступления, предусмотренного частью 2 данной статьи украинского уголовного кодекса.
detul 04 января 2019 | 07:59
Даже в церкви работают эффективные менеджеры Чубайса. ((((. Которые в своей эффективности забывают, что формальности надо соблюдать