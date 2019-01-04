В Новочеркасске частично обрушилось здание с офисом Сбербанка и боулинг-клубом
Накануне вечером рухнула стена, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Причины выясняются, следователи проводят проверку.
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Накануне вечером рухнула стена, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Причины выясняются, следователи проводят проверку.
Комментарии2
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spbdweller 04 января 2019 | 07:53
Не фартит нам с ним.
evgeny_biolog 04 января 2019 | 07:53
"с офисом Сбербанка и боулинг-клубом"
Здорово в Новочеркасске шары катают ...