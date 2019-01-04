Метеорный дождь сегодня ночью будет виден из Северного полушария
Однако жители России вряд ли смогут понаблюдать за этим явлением, рассказал «Эху Москвы» сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга Владимир Сурдин.
Сурдин добавил, что у россиян ещё будет возможность наблюдать такие явления в обозримом будущем.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.