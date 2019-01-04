Таганско-Краснопресненская линия метро почти на неделю изменит режим работы

На 5 дней закроют три станции фиолетовой ветки: Лермонтовский проспект, Жулебино и Котельники. К одной из самых загруженных в столице линий метро планируют за эти дни присоединить участок новой Некрасовской линии. Для подготовки к её открытию и необходимо ввести ограничения. Поезда по фиолетовой ветке несколько дней будут ходить только до Выхино. От неё до закрытых станций пустят бесплатные автобусы. Столичные власти уверяют, что строящаяся ветка разгрузит Таганско-Краснопресненскую, но многие москвичи в интернет-форумах и соцсетях в этом сомневаются. Чиновники также полагают, что Некрасовская линия улучшит транспортное обслуживание восьмисот тысяч москвичей.

Станции Котельники, Жулебино и Лермонтовский проспект начнут работать в привычном режиме утром 9 января.