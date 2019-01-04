В Перми завели дело на активистов штаба Навального, которые устанавливали в городе чучела с лицом Путина
Их обвиняют в хулиганстве. Сотрудники полиции провели обыск в квартире и изъяли всю технику и электронные носители. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал активист Александр Шабарчин, к которому пришли полицейские.
Повестку в суд молодые люди пока не получали, им были выданы только повестки на допрос, добавил Александр Шабарчин.
Комментарии5
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vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:08
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ihor_syvoryj 04 января 2019 | 07:27
Ну, чучело, и что? Вот если бы тушку!
nordstar 04 января 2019 | 07:31
"Сотрудники полиции провели обыск в квартире и изъяли всю технику и электронные носители." - своим родным и близким на подарки к Рождеству.
ly4_sveta 04 января 2019 | 07:50
Когда путинские «нашисты» устанавливали, в своё время,
чучела оппозиционеров, в том числе и руководителя
Хельсинской группы, стреляя по ним, развлекаясь, то
никаким ментам и прочим чекистам до этого не было
никакого дела. А это чучело, уже само по себе «чучело».
Старое, дряблое, искусственное, раздутое... Такое
бестолковое страшило.
kochar 04 января 2019 | 07:59
Активист это хулиган,а кто тогда одобряющая масса ?