В Перми завели дело на активистов штаба Навального, которые устанавливали в городе чучела с лицом Путина

Их обвиняют в хулиганстве. Сотрудники полиции провели обыск в квартире и изъяли всю технику и электронные носители. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал активист Александр Шабарчин, к которому пришли полицейские.

Повестку в суд молодые люди пока не получали, им были выданы только повестки на допрос, добавил Александр Шабарчин.