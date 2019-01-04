«Аэрофлот» с сегодняшнего дня будет бесплатно перевозить родственников пострадавших в Магнитогорске
В результате взрыва подъезда дома погибли 39 человек, еще пятеро остаются в больницах.
Родственники пострадавших смогут бесплатно прилететь из Москвы в Магнитогорск и обратно. «Аэрофлот» будет предоставлять им свободные места на регулярных рейсах в эконом-классе. Предложение действует для супругов, родителей, родных братьев и сестер пострадавших, говорится в пресс-релизе компании.
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря – в доме на проспекте Карла Маркса обрушился целый подъезд. Следственный комитет и другие ведомства назвали взрыв бытового газа наиболее вероятной версией происшедшего. При этом издания Znak.com и челябинский портал 74.ru со ссылкой на источники сообщили, что речь может идти о теракте. По их данным, подозреваемые в совершении преступления были убиты на следующий день в микроавтобусе «Газель» при задержании. Одному из них удалось уйти, но, как сообщает Znak.com, силовики застрелили его на следующий день. По утверждению властей, взрывы в доме и «Газели» не связаны между собой.
Дом, поврежденный в результате взрыва, планируется сохранить, разделив его на два жилых здания.
Комментарии3
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vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 04 января 2019 | 07:39
Странная политика у эха. Она называет своих сотрудников профессионалами. Судя по этой заметке, первая треть про перевозки родственниками Аэрофлотом. 2/3 оставшейся заметки про то что есть подозрение что это терак. Как-то это не совмещается с темой заголовка. Ну и где здесь про профессионализм?. Или это просто пропаганда того что эху выгодно?
ly4_sveta 04 января 2019 | 07:56
Смотрите не прогорите, указав так подробно всех
родственников, меркантильные уроды, не забыв указать
ещё и про эконом-класс. Это ведь только чиновникам всех
мастей и депутатам можно летать бесплатно всегда и всюду,
и не только в эконом.