«Аэрофлот» с сегодняшнего дня будет бесплатно перевозить родственников пострадавших в Магнитогорске

В результате взрыва подъезда дома погибли 39 человек, еще пятеро остаются в больницах.

Родственники пострадавших смогут бесплатно прилететь из Москвы в Магнитогорск и обратно. «Аэрофлот» будет предоставлять им свободные места на регулярных рейсах в эконом-классе. Предложение действует для супругов, родителей, родных братьев и сестер пострадавших, говорится в пресс-релизе компании.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря – в доме на проспекте Карла Маркса обрушился целый подъезд. Следственный комитет и другие ведомства назвали взрыв бытового газа наиболее вероятной версией происшедшего. При этом издания Znak.com и челябинский портал 74.ru со ссылкой на источники сообщили, что речь может идти о теракте. По их данным, подозреваемые в совершении преступления были убиты на следующий день в микроавтобусе «Газель» при задержании. Одному из них удалось уйти, но, как сообщает Znak.com, силовики застрелили его на следующий день. По утверждению властей, взрывы в доме и «Газели» не связаны между собой.

Дом, поврежденный в результате взрыва, планируется сохранить, разделив его на два жилых здания.