Взрыв маршрутки в Магнитогорске может быть связан с обрушением жилого дома
Эту информацию подтверждают надежные источники интернет-издания Znak.com, знакомые с ситуацией. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал заместитель шеф-редактора издания Дмитрий Колезев.
Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не педалировать версию теракта, пока ее не подтвердили силовики. При этом, версия не была опровергнута.
Комментарии5
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vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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arye_11 04 января 2019 | 07:10
Катастрофа самолета над Синаем пребывала в статусе "технеисправности" где-то 8-10 дней, и лишь потом стала именоваться тем, что было ясно с первой же минуты - "теракт".
То же самое будет и с Магнитогорском.
В чем здесь выгода спецслужам и руководству России совершенно непонятно.
А впрочем, кто и когда их понимал?
vanadium_v 04 января 2019 | 07:13
говносми продолжает клепать фейки?
cromwel 04 января 2019 | 07:20
Странно что я нигде не встречал объяснение от властей почему рванула маршрутка и что за пассажиры в ней погибли.
voronnvlad 04 января 2019 | 07:47
Может, "Эху" стоило бы воздержаться от откровенной туфты? Не хватало еще: публикации гороскопов, предсказаний нострадамусов с вангами на текущую неделю и проч.
Про Магнитогорск -- откровенный бред. Потому что фактов -- ноль, чистейшее высасывание аргументов из собственного пальца..