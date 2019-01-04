Взрыв маршрутки в Магнитогорске может быть связан с обрушением жилого дома

Эту информацию подтверждают надежные источники интернет-издания Znak.com, знакомые с ситуацией. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал заместитель шеф-редактора издания Дмитрий Колезев.

Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не педалировать версию теракта, пока ее не подтвердили силовики. При этом, версия не была опровергнута.