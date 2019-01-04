Тропический ураган «Пабук» сегодня обрушится на Таиланд
Десятки тысяч жителей южных прибрежных районов покинули свои дома. Туристы перебрались с островов на материк, чтобы не оказаться в ловушке, когда паромное сообщение будет прервано, передает ТАСС. Добыча нефти сокращена почти на треть.
Комментарии2
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tanyaya 04 января 2019 | 06:42
А добыча риса в Таиланде насколько сократилась?
Или в России все новости по привычке начинаются и заканчиваются нефтью?
Поверьте, господа, преобладающее большинство стран мира не перециклено на нефти.
vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:10
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