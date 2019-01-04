В Бразилии будут уволены сотрудники министерств, которые придерживаются левых взглядов
В канцелярии президента заявили, что это единственный способ остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели к сегодняшнему хаосу. Накануне были уволены 300 сотрудников президентской администрации. По итогам выборов в октябре новым президентом Бразилии стал бывший военный, ультраправый политик Жаир Болсонару.
Комментарии5
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nepeanois 04 января 2019 | 07:10
да, это вам не америка, в дикой стране мини-трамп может стать и новым пиночетом!
vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ly4_sveta 04 января 2019 | 07:32
А в России ни левых взглядов, ни правых, ни центристских.
Остались только чекистские, кроваво-воровские.
unprejudiced 04 января 2019 | 07:34
надо бы и у нас в России поувольнять всех чиновников кто оппозиционных прозападных взглядов придерживается без права на восстановление (того же яшина) и в Конституции прописать что всякие субъекты типа персонажа, яблочников и им подобные, не имеют права быть избранными куда угодно, даже в сельские советы.
kochar 04 января 2019 | 07:56
"...В канцелярии президента заявили, что это единственный способ остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели к сегодняшнему хаосу...."
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Всех не смогут распознать и уволить.
Но шаг правильный и будущему поколению бразильцев это поможет выйти из хаоса.