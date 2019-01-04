В Магнитогорске сегодня пройдут первые похороны жертв недавней трагедии

В результате обрушения многоэтажного дома погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Власти пообещали оплатить все расходы на похороны и выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч. По официальным данным, в доме взорвался бытовой газ. Издание Znak.сom со ссылкой на источники сообщило о том, что расследуется и версия теракта, но в СК и ФСБ это не подтвердили. Вскоре после публикации сайт Znak.сom оказался недоступен.