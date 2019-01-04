Родившийся в Канаде американец Пол Уилан, которого в России обвиняют в шпионаже, имеет еще и британский паспорт

Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на представителя британского МИДа. Бывший морпех Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. На днях в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал в интервью CNN что власти России могли задержать американца Пола Уилана для обмена на Марию Бутину.