Родившийся в Канаде американец Пол Уилан, которого в России обвиняют в шпионаже, имеет еще и британский паспорт
Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на представителя британского МИДа. Бывший морпех Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. На днях в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал в интервью CNN что власти России могли задержать американца Пола Уилана для обмена на Марию Бутину.
Комментарии9
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vladimir1967 04 января 2019 | 06:53
Наверно американец хотел получить списки пригожинских тролей.
danko_wurda 04 января 2019 | 07:00
vladimir1967: нет. Список хохлотроллей. У тебя есть?
vitaly_mi23 04 января 2019 | 07:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vanadium_v 04 января 2019 | 07:00
vladimir1967: не похмелился что ли с утра?
danko_wurda 04 января 2019 | 07:02
vanadium_v: нет. С ночи.
vanadium_v 04 января 2019 | 06:56
для обменного фонда вполне сгодится
yakutt86 04 января 2019 | 07:09
Тереза заслала своего засланца про "Новичок" пронюхать, да засыпался засланец.
cromwel 04 января 2019 | 07:18
В клнце концов выяясниться что изначально он хохол с украинскии паспортом.
ly4_sveta 04 января 2019 | 07:35
А зачем менять? Ее и так отпустят. Все уже слито.
Она им больше не нужна.